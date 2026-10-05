Concejo de Cúcuta reclama presencia del alcalde en la corporación

Concejal Alonso Torres llama la atención por ausencia del alcalde en esa corporación / Foto Concejo municipal

Cúcuta

Los concejales de la ciudad de Cúcuta, algunos de ellos en la oposición mostraron su preocupación por la ausencia del alcalde Jorge Acevedo en ese recinto.

Los dirigentes políticos se mostraron extrañados que en el más reciente proceso de instalación de sesiones ordinarias el mandatario no acompañó el proceso.

El concejal Alonso Torres dijo a Caracol Radio que “no sabemos que esta pasando en la administración, el alcalde envía a una representante y ella sale y se va y deja en vilo la representación del gobierno municipal”.

Y agregó “iniciamos los controles políticos y todo ha sido muy confuso en la respuesta a las preguntas que tiene la corporación sobre cada secretaría, pero lo más grave es que el alcalde tiene dos años que no viene por acá”.

Finalmente el concejal le pidió al mandatario municipal reconsiderar su posición y participar de la discusión de proyectos de importancia para la ciudad y que necesitan una discusión abierta, con crítica constructiva y de cara a la ciudad.