Ocho personas rescatadas por el Gaula en Convención

Ocho personas que permanecían secuestradas por el ELN fueron rescatadas por el Gaula en Convención/ Foto @Abelardo de La Espriella en X

Norte de Santander

En una operación ofensiva las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional, con inteligencia interagencial, fueron rescatadas ocho personas que permanecían secuestradas por el ELN en zona rural de Convención, Norte de Santander.

El presidente Abelardo de La Espriella en su cuenta de X reveló que hombres del GAULA fueron insertados sobre el punto objetivo y ejecutaron una acción rápida y contundente que permitió devolverles la libertad a estas ocho personas.

El mandatario advirtió que “al ELN se lo digo con absoluta claridad: el secuestro no tiene ninguna justificación. Vamos a perseguir a quienes secuestran, extorsionan y aterrorizan a los colombianos hasta llevarlos ante la justicia”.

Finalmente manifestó “felicitaciones a nuestros soldados, policías y a todos los hombres de inteligencia que participaron en esta operación. Así actúa un Estado que no abandona a sus ciudadanos: con inteligencia, coordinación y contundencia”.