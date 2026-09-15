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15 sep 2026 Actualizado 12:03

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Cúcuta

Estaba exigiendo seis millones de pesos para no revelar videos de carácter íntimo de un hombre

Las autoridades la sorprendieron cuando estaba recibiendo el pago de la extorsión.

Estaba exigiendo seis millones de pesos para no revelar videos de carácter íntimo de un hombre./ Foto: Fiscalía.

Estaba exigiendo seis millones de pesos para no revelar videos de carácter íntimo de un hombre./ Foto: Fiscalía.

Estaba exigiendo seis millones de pesos para no revelar videos de carácter íntimo de un hombre./ Foto: Fiscalía.
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Ocaña

Las autoridades en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, capturaron en flagrancia a una mujer, quien estaba exigiendo seis millones de pesos a cambio de no revelar videos de carácter íntimo de un hombre.

De acuerdo con el reporte entregado por la Fiscalía General de la Nación, la capturada, quien fue identificada como Besley Navarro Martínez, estaba haciendo la exigencia económica a su víctima, bajo la amenaza de revelar el material fílmico a su familia y círculo de trabajo.

Más información

La captura de esta persona se produjo el pasado 4 de septiembre, cuando la mujer recibía el dinero producto de la extorsión, en un parque del municipio de Ocaña.

Al momento de la captura, las autoridades le incautaron a Navarro Martínez el dinero recibido y un teléfono celular.

Por lo anterior, un fiscal de la Seccional Norte de Santander le imputó el delito de extorsión. El cargo no fue aceptado y la mujer deberá cumplir medida de aseguramiento en lugar de residencia.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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