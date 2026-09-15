Procuraduría logra compromisos clave para reducir el riesgo de racionamiento de energía en Chocó

Bogotá

El Ministerio Público adelantó una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para encontrar una hoja de ruta para reducir el riesgo de una eventual limitación de energía en el departamento del Chocó.

Luego de la reunión se anunció una capitalización de la Empresa Distribuidora del Pacifico s.a. E.S.P DISPAC por $22.300 millones de pesos. Adicionalmente, se informó sobre un pago por subsidios de $4.200 millones que será girado esta semana, con el propósito de fortalecer la liquidez de la empresa y atender obligaciones que actualmente generan presión sobre la continuidad del servicio.

La Procuraduría insistió en la necesidad de tomar decisiones eficientes para evitar que las dificultades financieras de la empresa afecten a los usuarios del departamento que tiene dificultades serias con el suministro de energía y ahora se complica la situación por la afectación del terremoto del pasado 10 de agosto.

Se puso sobre la mesa la posibilidad de revisar la política pública y las condiciones de pago frente a los generadores, con el fin de evaluar mecanismos que otorguen mayor flexibilidad y sostenibilidad financiera.

Ante todos los compromisos la Procuraduría anunció un seguimiento a las medidas que se adopten para proteger a la población y garantizar el suministro sin interrupción de la energía en el Chocó.