Presunta corrupción: Fiscalía capturó al alcalde de Riosucio, Chocó y cinco funcionarios más

Justicia

La Fiscalía General de la Nación confirmó que fue capturado el alcalde de Riosucio (Chocó), Juan Moreno Mena, y cinco funcionarios más de la administración municipal, por presuntos hechos de corrupción, que se habrían presentado en el marco de las elecciones del pasado 8 de marzo.

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Según se conoció, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional adelantaron el operativo en el que fueron capturadas las seis personas, en el municipio de Mutatá (Antioquia).

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Según la investigación de la Fiscalía, se habrían detectado presuntas irregularidades en el desembolso de los recursos destinados a cubrir la logística de transporte y viáticos para los jurados y delegados que participaron en la jornada electoral realizada el pasado 8 de marzo.

Por estos hechos, un fiscal de Administración Pública de la Seccional Chocó los presentará ante un juez de control de garantías y les imputará los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.