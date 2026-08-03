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03 ago 2026 Actualizado 22:33

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CNEB envió carta a Abelardo de la Espriella para reiterar su compromiso con la paz

Los 99 hombres y mujeres de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que entregaron armas invitaron al presidente electo Abelardo de la Espriella a visitar el espacio ubicado en la vereda Betania en el Valle del Guamuez, Putumayo.

Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Foto: Caracol Radio

Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Foto: Caracol Radio

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Con una carta enviada al presidente electo Abelardo de la Espriella, los 99 hombres y mujeres de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que entregaron armas de manera colectiva e ingresaron a la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo reiteraron su compromiso irreversible con la paz y lo invitan a visitar el espacio ubicado en la vereda Betania en el Valle del Guamuez, Putumayo.

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