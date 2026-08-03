CNEB envió carta a Abelardo de la Espriella para reiterar su compromiso con la paz
Los 99 hombres y mujeres de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que entregaron armas invitaron al presidente electo Abelardo de la Espriella a visitar el espacio ubicado en la vereda Betania en el Valle del Guamuez, Putumayo.
Con una carta enviada al presidente electo Abelardo de la Espriella, los 99 hombres y mujeres de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que entregaron armas de manera colectiva e ingresaron a la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo reiteraron su compromiso irreversible con la paz y lo invitan a visitar el espacio ubicado en la vereda Betania en el Valle del Guamuez, Putumayo.
Noticia en desarrollo...
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Cristina Navarro
Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...