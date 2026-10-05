La Procuraduría pidió garantías de atención integral a la UNGRD por los damnificados del terremoto

Colombia

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión para la Gestión y la Gobernanza Territorial (PDGGT), adelantó visitas a tres de los departamentos afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026. En el cual la entidad escuchó a los alcaldes y gobernadores de Risaralda, Quindío y Caldas y logró conocer los avances y dificultades presentadas con relación a la atención brindada a los damnificados por el sismo en el país.

Análisis de la Procuraduría

El ministerio público advirtió sobre las barreras en el registro de los víctimas del terremoto, la actualización del estado de las viviendas y también la entrega de los auxilios económicos, encontrando que:

El cierre del Registro Único de Damnificados (RUD) dejó por fuera a las familias afectadas, especialmente aquella población de ruralidad dispersa y en los territorios étnicos. Después de las evaluaciones técnicas, las plataformas utilizadas no han permitido actualizar el estado de las viviendas, ni registrar los daños presentados por las réplicas. Las autoridades territoriales han señalado que los auxilios económicos destinados para atender la emergencia, aún no han sido entregados a las familias. En muchos casos dicha distribución entre municipios no ha sido homogénea. La falta de ingenieros y maquinarias para evaluar las zonas y realizar demoliciones o el retiro de escombros, ha causado más retrasos que avances en las zonas afectadas.

“Según los mandatarios, el cierre del registro el 4 de septiembre obligó a cargar la información antes de concluir las evaluaciones técnicas. A ello se suman más de 1.300 sismos asociados que han agravado el daño de las viviendas”, compartió la Procuraduría en el comunicado.

El llamado de la entidad al Gobierno nacional

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado al Gobierno nacional, específicamente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para que se garanticen los derechos de las personas damnificadas en todos los municipios afectados por el terremoto.

Es por esto que la UNGRD deberá abrir de manera extraordinaria el RUD y la evaluación de daños, y análisis de necesidades (EDAN), con el propósito de evaluar los daños sobre las viviendas generados por las réplicas y de esta manera fortalecer su actualización.

Además deberá priorizar y agilizar la entrega de los auxilios económicos, expedir un reglamento para la entrega de ayudas, coordinar el apoyo en ingenieros estructurales y maquinaria amarilla, y finalmente establecer un enfoque diferencial étnico atendiendo las necesidades específicas de la población afectada.

Le puede interesar: “Atención cero” por parte del Gobierno en tierras indígenas tras el terremoto