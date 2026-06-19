Así fue la dejación de armas de 100 hombres de la Coordinadora Nacional en Putumayo

Así fue la dejación de armas de 100 hombres de la Coordinadora Nacional. Foto: Caracol Radio

En el Valle del Guamuez, Putumayo, se llevó a cabo un acto de dejación de armas de 100 hombres y mujeres de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, quienes iniciarán su tránsito a la vida civil.

Después de dos años de diálogos de paz con el Gobierno Nacional, las partes en negociación acordaron la creación de una Zona de Ubicación Temporal, espacio que recibirá a estas personas que, sin armas y sin uniforme, esperan dar fin al conflicto armado.

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Llegaron a un espacio de preconcentración en helicóptero por temas de seguridad. Allí recibieron todas las indicaciones por parte de Giovanni Rojas, alias ‘Araña’, quien es el líder de Comandos de la Frontera y está en la cárcel con un pedido de extradición a Estados Unidos, e iniciaron el tránsito al espacio donde en unas mesas se despojaron de sus armas, municiones, camuflado y todo lo que indicaba que eran guerrilleros.

Ya de civil, algunos con más de 20 años en las filas de Comandos de Frontera, que integra la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, se sentaron en primera fila para el acto protocolario. Antes de ingresar a la Zona de Ubicación Temporal, un espacio de 6 hectáreas, en un predio arrendado, se acondicionaron habitaciones, baños, aulas, cocina, enfermería y todo lo que necesitan para hacer ese tránsito a la vida civil.

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En esta Zona de Ubicación Temporal operará el Estado colombiano y la seguridad estará a cargo de la Unidad Nacional de Protección.

También habrá un Puesto de Mando Unificado en La Hormiga, Putumayo, para monitorear todo el proceso.

Las armas que se entregaron fueron recibidas por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Serán inventariadas y entregadas a la Fuerza Pública, que será la encargada de su destrucción.

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El reto para este espacio es garantizar su funcionamiento sin afectar a la población civil y que su implementación impacte positivamente a las comunidades del Valle del Guamuez en Putumayo.

Esta Zona de Ubicación Temporal tiene una vigencia de 10 meses contados a partir del 25 de febrero de 2026, cuando el presidente Gustavo Petro le dio el aval, y si el próximo gobierno la quiere terminar, hay un protocolo para ese fin, dándoles a las 100 personas que están en este espacio 72 horas para abandonar el lugar.