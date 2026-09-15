Fiscalía imputó nuevos cargos a alias ‘Araña’ por 16 homicidios en Caquetá

Justicia

La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos hechos delictivos a Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, supuesto máximo cabecilla de la estructura armada de los autodenominados ‘Comandos de Frontera’, de las disidencias de las Farc, por su presunta responsabilidad en una serie de homicidios ocurridos en Caquetá entre 2020 y 2024.

Lea además: Estos son los perfiles de los cabecillas que De La Espriella ordenó sean extraditados a EE.UU.

Según la investigación, habría ordenado crímenes contra personas que eran señaladas como simpatizantes de otros grupos ilegales o de las autoridades, firmantes del Acuerdo de Paz y líderes sociales.

“Fueron documentados 13 ataques armados que dejaron 16 personas muertas en Florencia, La Montañita, El Paujil, Belén de los Andaquíes, Solita, Curillo, San José del Fragua y Albania. Entre las víctimas hay cuatro líderes sociales, quienes habrían sido considerados un obstáculo para los intereses ilícitos de la organización porque se oponían al control ejercido por los ‘Comandos de Frontera’ en la comercialización de pasta base de coca, las rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas. Uno de los hechos investigados ocurrió el 2 de diciembre de 2023, en la vereda Aguas Negras de Solita”, explicó la Fiscalía.

En el expediente quedó retratado que “varios hombres armados abordaron a la lideresa social María Isabel Ramos Álzate en inmediaciones del río Caquetá y la trasladaron hasta su lugar de residencia. Posteriormente, le dispararon en repetidas ocasiones. Asimismo, se le atribuye el asesinato del firmante de paz Jorge Riaño Ramos, quien fue atacado con ráfagas de fusil en su vivienda ubicada en la vereda Santander, zona rural de Florencia, el 15 de noviembre de 2020”.

Lea además: Exguerrilleros enviaron carta a Abelardo de la Espriella para reiterar su compromiso con la paz

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a alias ‘Araña’ los delitos de concierto para delinquir; homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas, todas las conductas agravadas.

Los cargos no fueron aceptados y le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.