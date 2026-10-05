Fiscalía judicializó en menos de un mes a 275 presuntos abusadores de niños en Colombia

Justicia

La Fiscalía General de la Nación logró judicializar en menos de un mes a 275 personas que, al parecer, abusaron sexualmente de niños, niñas y adolescentes en ocho regiones del país.

Entre el primero de agosto y el 30 de septiembre se realizó el operativo judicial denominado ‘Los Meses de la Justicia para la Niñez’, en Antioquia, Tolima, Valle del Cauca, Bolívar, Santander, Cundinamarca, Córdoba y Bogotá.

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La delegada de Seguridad Territorial, Deisy Jaramillo, explicó que “para avanzar en estos procesos se articularon las capacidades de los fiscales seccionales de los Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (Caivas) y de los fiscales especializados de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA)”.

También dijo que este operativo judicial permitió imputar delitos como actos sexuales y acceso carnal con menor de 14 años, violencia intrafamiliar y explotación sexual de menores de 18 años.

Además de las 275 personas presentadas ante jueces de control de garantías, 258 recibieron medidas privativas de la libertad.

Los presuntos agresores de niños eran cercanos al entorno familiar

En medio de la investigación que adelantó la Fiscalía, se conoció que en una parte significativa de los casos conocidos, los agresores harían parte del entorno familiar o cercano de las víctimas.

“Esta circunstancia evidencia la importancia de fortalecer los entornos de confianza y protección de niños, niñas y adolescentes, así como de generar espacios de diálogo que les permitan advertir situaciones que afecte su integridad y expresar oportunamente lo que les ocurre”, dijo Jaramillo.

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Bogotá

Un hombre identificado como Luis Alfonso Guzmán fue asegurado en centro carcelario por su posible responsabilidad en el abuso sexual de un adolescente de 15 años, el pasado 10 de agosto, en una fundación ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá.

Esta persona habría aprovechado su condición de profesor y la confianza que tenía con la víctima para llevarla hasta un apartamento.

La Fiscalía le imputó el delito de acto sexual violento agravado.

Presunto abusador detenido por la Fiscalía y la Policía Nacional. Foto: Fiscalía Ampliar Presunto abusador detenido por la Fiscalía y la Policía Nacional. Foto: Fiscalía Cerrar

Soacha (Cundinamarca)

Un hombre fue judicializado por presuntamente someter sexualmente de manera reiterada a su prima entre 2015 y 2020, desde que ella tenía 6 años.

Fue vinculado y asegurado por los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales con menor de 14 años.

Medellín (Antioquia)

Por los vejámenes y la violencia física y psicológica que, al parecer, ejerció en contra de su hijastra de 7 años, en agosto de 2025, en Medellín (Antioquia), un hombre fue presentado ante un juez de control de garantías y judicializado por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas.

Presunto abusador detenido por la Fiscalía, Ejército y la Policía Nacional. Foto: Fiscalía Ampliar Presunto abusador detenido por la Fiscalía, Ejército y la Policía Nacional. Foto: Fiscalía Cerrar

Vichada

Entre 2010 y 2025, en Cumaribo y Puerto Carreño (Vichada), dos hombres habrían agredido sexualmente a cuatro niñas y adolescentes de comunidades indígenas. Uno de ellos es señalado de dejar en embarazo en dos oportunidades a una víctima de 13 años.

Las niñas que nacieron presuntamente también fueron sometidas sexualmente.

Presunto abusador 3 detenido por la Fiscalía y la Policía Nacional. Foto: Fiscalía Ampliar Presunto abusador 3 detenido por la Fiscalía y la Policía Nacional. Foto: Fiscalía Cerrar

Los procesados fueron imputados, de acuerdo con su eventual responsabilidad individual, por actos sexuales con menor de 14 años, acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar agravada.

Uno de ellos aceptó cargos.

Carurú (Vaupés)

José María Leite Barazana, docente de una institución educativa, fue judicializado por su posible participación en los abusos sexuales a cuatro de sus estudiantes menores de edad durante 2025.

Presunto abusador detenido por la Fiscalía Foto: Fiscalía Ampliar Presunto abusador detenido por la Fiscalía Foto: Fiscalía Cerrar

La Fiscalía le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.