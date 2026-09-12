Disidencias de alias ‘Walter Mendoza’ piden diálogo al presidente Abelardo de la Espriella

JUDICIAL

En una carta de 12 páginas, José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, uno de los jefes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que delinque en el sur del país pidió gobierno nacional continuar con los diálogos de paz.

La carta está dirigida al presidente Abelardo de la Espriella, al ministro de Justicia, Iván Cancino y a la fiscal General, Luz Adriana Camargo. Esa misiva se conoció un día después de que el Gobierno Nacional decidió cerrar todos los espacios de diálogos por considerar que fueron espacios para prolongar el delito.

Según el documento, la intención es “lograr una paz con un diálogo con todos los grupos armados para parar la guerra y lograr una paz con un dialogo socio político y justicia restaurativa”. Alias ‘Walter Mendoza’ agrega que, en su condición de antiguo jefe negociador puede servir como “representante y mediador de los grupos al margen de la ley que se encuentren en mi zona para llegar a acuerdos que eviten hostilidades”.

También habla de reconstruir, de proteger a la población civil, de reparar a las víctimas, sanar las heridas del conflicto y de buscar una resocialización. “Señor presidente, Abelardo de la Espriella, en sus manos esta la Paz de todos los colombianos, y no otros 50 años de guerra”, indica la carta.

El jefe guerrillero designó a sus abogados Angélica Cujar y Leonardo Olmedo Cabrera, para buscar una mediación de paz.

Esta semana el gobierno nacional, a través de varias resoluciones dio la estocada final y mediante varias resoluciones ordenó el desmonte de todos los procesos de diálogos y espacios socio jurídicos de paz.