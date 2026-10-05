Exfiscal Barbosa denunció un presunto caso de espionaje y criminalidad organizada desde el Estado

El exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa interpuso una denuncia en averiguación de los responsables sobre un episodio de chuzadas del que habría sido víctima. Foto: Jenny Rocio Angarita - Caracol Radio.

Justicia

El exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, radicó en la mañana de este lunes una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, con la que busca que se investigue el escándalo de chuzadas que se habría presentado durante el gobierno de Gustavo Petro y del que habría sido víctima.

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En compañía de su abogado defensor, Juan Camilo Caicedo, interpuso la denuncia por los seguimientos y las búsquedas selectivas en bases de datos que se habrían presentado en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), esto luego de conocerse los resultados de la auditoría forense que ordenó el presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

“Las actividades se ordenaban mediante órdenes de trabajo o de forma verbal para no dejar rastro e incluían consultas a bases de datos financieras, cambiarias, de abonados celulares, notariales, vehiculares, pensionales y migratorias. Sus resultados se reportaban semanalmente a la Presidencia”, se lee en la denuncia que interpuso ante la Fiscalía.

“Fui objeto de seguimientos, de búsqueda selectiva en bases de datos y de interceptaciones”, dijo Barbosa, al señalar que exfuncionarios como la exvicefiscal Martha Mancera también habrían sido víctimas de este tipo de ‘chuzadas’.

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Organización criminal

Señaló que es “vergonzoso que se hubiese presentado este tipo hechos en el cuatrienio anterior, lo que demuestra que Colombia estuvo en medio de una organización criminal en caso de que estos hechos se hubieran realizado”.

El exfiscal señaló que entre los elementos materiales probatorios que se aportarían a la investigación se encuentran 147 terabytes de información, 40 equipos de cómputo, cinco teléfonos celulares y varias tabletas que ya fueron objeto de la auditoría forense que ordenó De La Espriella.

También dijo que es “inadmisible que se haya montado una parafiscalía, una fiscalía paralela y sí se lo hicieron al fiscal general de la Nación, que puede esperar cualquier ciudadano de este país (…)”.

¿Quién lo chuzó?

El exfiscal dijo que, según la investigación, se encuentran acciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Dian y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

“Yo no voy a parar hasta encontrar a los responsables. Hay que saber quién recibía esa información y quien se beneficiaba con esa información”, dijo, al señalar que confía en la Fiscalía y en sus investigadores.

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Barbosa recordó que en su momento tuvo enfrentamientos con el expresidente Gustavo Petro, pero señaló que no lo puede responsabilizar de lo ocurrido hasta que no se establezca penalmente qué ocurrió en este caso.

“Hasta el último día de mi vida, defenderé mi dignidad y de mi familia y de las personas que me acompañaron”, afirmó.

Finalmente, aseguró que “este puede ser la punta del iceberg de la gran investigación en Colombia sobre espionaje y criminalidad organizada desde el Estado (...)”.