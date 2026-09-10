Exguerrilleros que se quedaron en la ZUT de Putumayo piden al Gobierno respeto por sus vidas

Bogotá

Horas después de que el Gobierno Nacional firmara la resolución con la que da por finalizada a partir del próximo 30 de septiembre la Zona de Ubicación Temporal en el Valle del Guamuez, Putumayo, donde hacían tránsito a la vida civil 99 hombres y mujeres que pertenecían a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, muy pocos decidieron quedarse.

Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Foto: Caracol Radio Ampliar Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Foto: Caracol Radio Cerrar

Caracol Radio conoció en exclusiva un video en el que se ven a los hombres y mujeres que optaron por permanecer en la Zona de Ubicación Temporal, según lo expresan una decisión de valientes, porque no quieren regresar a la guerra.

“Aquí seguimos en esta lucha y lo que más pedimos es que respeten nuestras vidas porque esta decisión que tomamos, la tomamos por todas nuestras familias porque queremos ir a casa”. Aseguró un excombatiente.

Alrededor del 50% de las personas que hacían tránsito a la vida civil, conocida la decisión del Gobierno Nacional de terminar este espacio, abandonaron la Zona de Ubicación Temporal y los que permanecen están a la deriva y piden que la Agencia para la Reincorporación y Normalización, haga presencia en la vereda Betania en el Valle del Guamuez Putumayo.

“Pedimos a la ARN que haga presencia para el tema jurídico de todos nosotros porque si dejamos un fusil, es porque ya no queremos volver a alzar un fusil”. Sostiene un excombatiente.

Recordemos que esta Zona de Ubicación Temporal nació como un compromiso en la mesa de diálogos de paz que sostenía el gobierno de Gustavo Petro con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, conformada por dos estructuras armadas que se separaron de alias ‘Iván Márquez’, y el pasado 18 de junio 99 hombres y mujeres entregaron sus armas, se despojaron de su camuflado e ingresaron a este espacio con el propósito de empezar un camino hacia la vida civil.

Así fue la dejación de armas de 100 hombres de la Coordinadora Nacional. Foto: Caracol Radio Ampliar Así fue la dejación de armas de 100 hombres de la Coordinadora Nacional. Foto: Caracol Radio Cerrar

La institucionalidad hacía presencia en el lugar, pero ante la decisión del Gobierno de Abelardo De la Espriella de terminar esta Zona de Ubicación Temporal, las personas que están allí quedaron sin seguridad, ni alimentación y ahora solo piden una oportunidad para no regresar a la guerra.