Fentanilo y ketamina: los medicamentos hallados en el cuerpo de mujer que murió durante un tatuaje

Justicia

Una combinación de fentanilo, ketamina y midazolam fue encontrada en el cuerpo de Yenifer García Valencia, la mujer de 33 años que murió el pasado 15 de agosto después de una sesión de tatuaje a domicilio en Bogotá.

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El hallazgo quedó consignado en el dictamen de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que relacionó la presencia de estos medicamentos con el fallecimiento y advirtió sobre las condiciones en las que fueron administrados.

“Teniendo en cuenta los hallazgos de necropsia, los resultados del análisis toxicológico y la información disponible hasta el momento, se establece como causa de muerte la presencia de fentanilo, midazolam y ketamina, que, desde el punto de vista toxicológico, su administración concomitante genera efectos depresores y alteraciones del sistema nervioso central, con potencial compromiso de la función respiratoria y cardiovascular”, señala el documento.

Informe de necropsia. Foto: Suministrada. Ampliar Informe de necropsia. Foto: Suministrada. Cerrar

La mujer se encontraba en su vivienda, ubicada en el sector de Terrazas de San Jorge, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde se realizaba la cuarta sesión de un tatuaje.

Durante el procedimiento, García habría manifestado dolor. Ante esta situación, una amiga le comentó que tenía un familiar “enfermero” que podía administrarle anestesia por un valor de 600.000 pesos.

El hombre llegó hasta la vivienda y, de acuerdo con la información que hace parte de la investigación, le suministró los medicamentos por vía intravenosa mientras continuaba la sesión de tatuaje.

Minutos después, el esposo de García recibió una llamada en la que le informaron que la mujer estaba sufriendo un aparente preinfarto.

Cuando llegó a la vivienda, encontró a su esposa mientras recibía maniobras de reanimación por parte de personal de atención prehospitalaria. Sin embargo, García falleció.

Según la información suministrada por la familia, la persona que se encontraba en el lugar reconoció haberle administrado ketamina, fentanilo y midazolam.

Medicina Legal aún no determina las cantidades

Aunque el dictamen ya estableció la presencia de los medicamentos y sus efectos en el organismo, todavía está pendiente determinar las cantidades encontradas.

“Es de aclarar, que se encuentra en proceso la cuantificación de los medicamentos hallados; sin embargo, es relevante, tener en cuenta que su administración no se encontraba a cargo de personal de salud idóneo ni fueron suministrados bajo las condiciones propias de una administración clínica controlada”, precisa el dictamen.

Medicina Legal también explicó que la administración de este tipo de medicamentos requiere condiciones específicas para reducir los riesgos, entre ellas una valoración previa, control de las dosis, monitoreo de las funciones vitales y disponibilidad de mecanismos de respuesta ante posibles complicaciones.

“En consecuencia, la ausencia de personal idóneo, de un sitio adecuado y de condiciones de monitoreo clínico, constituyen factores circunstanciales relevantes en la valoración del riesgo y desenlace”, concluye Medicina Legal.

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La muerte de Yenifer García continúa bajo investigación. Las autoridades buscan establecer cómo se produjo la administración de los medicamentos y determinar las eventuales responsabilidades penales.

Por ahora, la persona que habría suministrado los fármacos permanece en libertad, mientras avanza la investigación de la Fiscalía General de la Nación.