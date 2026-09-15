¿Cómo ahorrar dinero en recibo de la luz? Límites y cómo bajar consumo para el nuevo programa CREG

Desde el 1 de septiembre de 2026 la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) puso en marcha la Resolución CREG 101 - 120 de 2026, en la que a partir de septiembre los hogares colombianos podrían tener variaciones en los costos del recibo de la luz. El programa transitorio de incentivos al uso eficiente de la energía ecléctica, busca reducir el consumo de energía y evitar situaciones de desabastecimiento ante las situaciones medioambientales, el programa tiene una duración inicial de seis meses, con posibilidad de prórroga, según sea necesitado.

El programa funcionará para todos los usuarios regulados de energía eléctrica en Colombia y tendrá los siguientes puntos principales:

Los hogares que superen el 10% del promedio de su consumo, se les cobrará un adicional.

Quienes logren reducir más de un 10% del promedio de su consumo, podrán acceder a un beneficio que se refleja como saldo a favor en la factura con la finalización del programa.

que se refleja como saldo a favor en la factura con la finalización del programa. La primera factura después del 1 de septiembre funcionará de carácter pedagógico , es decir, no se aplicará el cobro adicional, pero si se contará para el beneficio .

, es decir, no se aplicará el cobro adicional, pero si se contará para el beneficio . Los únicos que no tendrán la aplicación de esta Resolución serán quienes tengan medidor prepago o servicio suspendido, hospitales, colegios, organismos de emergencia y seguridad, zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto y aquellos que dependan de equipos eléctricos por condiciones médicas.

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¿Cómo se calcula la meta de consumo del programa CREG?

La meta no será igual para todos los hogares. La CREG estableció que cada usuario tendrá una meta individual diaria de consumo, calculada a partir de su propio historial.

Para determinarla, se tomarán los ciclos completos de lectura facturados durante los últimos 12 meses anteriores, con eso se obtendrá la mediana del consumo promedio diario. Esa cifra se convierte en la meta diaria de cada hogar. El resultado se multiplicará por el número de días del ciclo de facturación y esa será la cifra será el valor a disminuir y evitar pasarse para evitar pagos adicionales.

Es decir que, por ejemplo, si un usuario tiene como meta 100 kWh, y presenta un consumo de 115 kWh, tendrá un cobro adicional por 5 kWh, dependiendo de qué tipo de usuario sea. En contraparte, si un hogar con esta misma meta presenta un consumo de 85 kWh, podrá acceder a un beneficio en su factura al cierre del programa, si los recursos recaudados lo permiten.

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¿De cuánto es el cobro adicional?

En caso de que los hogares superen el 110% de la meta de consumo se aplica únicamente sobre el excedente el siguiente porcentaje:

Para estratos 1,2 y 3: 30% adicional frente al excedente.

30% adicional frente al excedente. Para estratos 4,5 y 6: 50%

50% Comerciales e industrial regulado: 70%

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¿Cómo ahorrar en la próxima factura de energía?

La manera más sencilla de evitar el cobro adicional es mantener el consumo dentro de la meta individual o, idealmente, reducirlo. Para hacerlo, los hogares pueden aplicar algunas de las siguientes medidas:

Desconectar los aparatos eléctricos que no estén utilizando, especialmente aquellos que permanecen conectados durante largos periodos.

que no estén utilizando, especialmente aquellos que permanecen conectados durante largos periodos. Reducir el uso innecesario de iluminación y aprovechar la luz natural durante el día.

y aprovechar la luz natural durante el día. Revisar el uso de la nevera, evitando abrirla constantemente y verificando que tenga un funcionamiento adecuado.

evitando abrirla constantemente y verificando que tenga un funcionamiento adecuado. Usar la lavadora con cargas completas, en lugar de realizar varios ciclos con poca ropa.

en lugar de realizar varios ciclos con poca ropa. Limitar el uso de electrodomésticos de alto consumo cuando no sean indispensables.

cuando no sean indispensables. Desconectar cargadores y equipos electrónicos después de utilizarlos.

después de utilizarlos. Revisar el consumo del aire acondicionado o ventiladores, especialmente en las zonas donde las altas temperaturas incrementan su utilización.

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