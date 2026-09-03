Liga de Usuarios pide derogar resolución de la CREG que penaliza el exceso en consumo de energía

La Liga Nacional de Usuarios pidió al Gobierno Nacional derogar la resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que establece recargos para los hogares y pequeños comercios que superen determinados niveles de consumo de energía eléctrica, una medida que comenzaría a aplicarse en septiembre como estrategia para incentivar el ahorro ante el riesgo asociado al Fenómeno de El Niño.

La norma contempla un recargo del 30 % para los usuarios de estratos 1, 2 y 3, del 50 % para los estratos 4, 5 y 6, mientras que para los pequeños comercios la penalización será del 70 % sobre el consumo que exceda el límite establecido.

Para la Liga de Usuarios, la medida tendría un mayor impacto en la Costa Caribe, donde las altas temperaturas obligan a utilizar con mayor frecuencia ventiladores y sistemas de climatización y, además, los usuarios enfrentan tarifas de energía consideradas entre las más elevadas del país.

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Norman Alarcón, vocero de la Liga Nacional de Usuarios, cuestionó que se imponga un nuevo cobro en medio de la actual situación económica y climática de la región.

“No estamos de acuerdo con que a las tarifas bien altas que tenemos hoy, prácticamente impagables, venga ahora un nuevo sobreprecio, una penalización si nos excedemos en el consumo”.

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Alarcón sostuvo que las condiciones climáticas del Caribe dificultan que los usuarios reduzcan significativamente su consumo y pidió al Gobierno Nacional no aplicar la medida o, en su defecto, derogarla.

La estrategia tendría una duración inicial de seis meses, periodo durante el cual se busca incentivar el uso racional de la energía y reducir la presión sobre el sistema eléctrico nacional.