Juan Carlos Hurtado renunció a la Presidencia de Ecopetrol: Camilo Barco asumirá temporalmente
De manera temporal, el cargo será asumido por Camilo Barco, actual vicepresidente financiero de la compañía.
Previo a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Ecopetrol, se conoció la renuncia de Juan Carlos Hurtado como presidente encargado de la petrolera. De manera temporal, el cargo será asumido por Camilo Barco, actual vicepresidente financiero de la compañía.
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Luis Enrique Hurtado
Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...