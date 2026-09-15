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15 sep 2026 Actualizado 01:00

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Economía

Juan Carlos Hurtado renunció a la Presidencia de Ecopetrol: Camilo Barco asumirá temporalmente

De manera temporal, el cargo será asumido por Camilo Barco, actual vicepresidente financiero de la compañía.

Ecopetrol

Ecopetrol(Colprensa / Archivo)

Ecopetrol
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Previo a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Ecopetrol, se conoció la renuncia de Juan Carlos Hurtado como presidente encargado de la petrolera. De manera temporal, el cargo será asumido por Camilo Barco, actual vicepresidente financiero de la compañía.

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Luis Enrique Hurtado

Luis Enrique Hurtado

Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...

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