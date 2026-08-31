CREG activa programa de ahorro de energía desde el 1 de septiembre por Fenómeno de El Niño

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) anunció que a partir del 1 de septiembre de 2026 entrará en vigor un programa transitorio de ahorro de energía con el que busca incentivar a hogares y pequeños comercios a reducir su consumo eléctrico frente a los riesgos que representa la llegada del fenómeno de El Niño. La medida tendrá una duración inicial de seis meses y contempla incentivos para quienes ahorren energía y cobros adicionales para quienes excedan significativamente sus metas de consumo.

La iniciativa fue adoptada mediante la Resolución CREG 101 120 de 2026 y comenzará oficialmente el 1 de septiembre tras la modificación introducida por la Resolución CREG 101 126 de 2026. Según la entidad, cada usuario tendrá una meta individual calculada con base en su historial de consumo de los últimos doce meses.

La directora ejecutiva de la CREG, Adriana María Jiménez, explicó que los pronósticos internacionales estiman una probabilidad de hasta el 81 % de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre de 2026, situación que podría reducir los aportes hídricos a los embalses en momentos en que la demanda energética del país se encuentra en niveles históricamente altos.

El esquema establece que los usuarios que superen en más de un 10 % su meta de consumo deberá asumir un cobro adicional únicamente sobre los kilovatios hora (kWh) excedentarios. Por el contrario, quienes logren reducir su consumo en más de un 10 % podrán recibir un beneficio económico reflejado como saldo a favor en su factura al finalizar el programa, dependiendo de los recursos recaudados.

No obstante, la primera factura emitida después del inicio del programa tendrá carácter pedagógico. Durante ese primer ciclo, los excesos de consumo no generarán cobros adicionales, aunque los ahorros sí serán contabilizados.

La CREG precisó que la medida no modifica la tarifa de energía y que los recursos obtenidos mediante los cobros adicionales serán redistribuidos entre los usuarios ahorradores. Además, estarán exentos del programa los hospitales, instituciones educativas, organismos de emergencia, usuarios con medidores prepago o servicio suspendido, personas que dependan de equipos eléctricos por razones médicas y los usuarios regulados ubicados en municipios afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

El seguimiento al programa estará a cargo de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, así como de la CREG, el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos, entidades que monitorearán periódicamente los resultados de la estrategia de ahorro energético.