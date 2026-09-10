El Niño eleva riesgo de incendios: Enel alerta posibles cortes de energía en Bogotá

Imagen de referencia sobre cortes de luz en Bogotá. / Foto: ENEL Colombia y Bogota.gov.co

Las altas temperaturas y los periodos de menores lluvias asociados al Fenómeno de El Niño aumentan el riesgo de incendios en zonas urbanas y rurales de Bogotá y Cundinamarca, una situación que podría afectar la infraestructura eléctrica y generar interrupciones en el servicio.

Enel Colombia informó que activó un plan preventivo con 240 cuadrillas eléctricas y forestales para atender posibles emergencias y reducir sus impactos.

El riesgo cobra relevancia ante las cifras de 2025. Según el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, durante ese año se registraron 157 incendios en áreas de vegetación, de los cuales 102 fueron quemas y 50 correspondieron a conatos forestales.

¿Dónde está el mayor riesgo?

Enel identificó tres escenarios que requieren especial atención:

Zonas urbanas: acumulación de residuos cerca de las redes eléctricas.

acumulación de residuos cerca de las redes eléctricas. Zonas rurales: presencia de troncos, leña y material vegetal seco junto a postes y redes.

presencia de troncos, leña y material vegetal seco junto a postes y redes. Cámaras subterráneas: acumulación de basura, llantas y otros elementos inflamables.

La empresa recomienda evitar las quemas a cielo abierto, no acumular residuos cerca de las redes y tener precaución con fósforos, encendedores y pirotecnia en zonas con vegetación.

¿Qué hacer ante un incendio?

Si se presenta un incendio cerca de infraestructura eléctrica, la ciudadanía debe reportarlo de inmediato al (601) 511 51 15 o mediante la App Enel Clientes Colombia, además de informar a Bomberos a través de la línea 123.

En caso de cables caídos o postes afectados, se debe mantener distancia y evitar acercarse. Enel recuerda que “Las redes siempre están energizadas; no asuma que están sin energía” y recomienda mantenerse a mínimo tres metros de la infraestructura eléctrica.