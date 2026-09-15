Portafolio anuncia a su nuevo director: José Caparroso asume el liderazgo del medio económico

José Caparroso asumió como director de Portafolio, medio líder en economía y negocios de El Tiempo Casa Editorial. El periodista barranquillero dejó su cargo como director editorial de Forbes Colombia para vincularse oficialmente a mediados de junio de 2026 a la tradicional casa periodística.

Caparroso, reemplaza a Jaime Pumarejo, quien dejó el cargo en agosto pasado para ser representante de Colombia y Perú ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Uno de los retos más importantes, es liderar un sitio web y una aplicación móvil con millones de usuarios cada mes, las cuentas de redes sociales más seguidas del país en información económica y empresarial, un diario de circulación nacional, una revista bimensual, una oferta creciente de newsletters y video, y una plataforma de eventos presenciales y digitales en expansión.

El comunicador fue reportero de economía y negocios del Grupo Semana para las marcas Semana y Dinero, y pasó por CNN en Estados Unidos, El Tiempo y El Heraldo de Barranquilla.

Llegó por primera vez a El Tiempo Casa Editorial en 2017, como practicante de la Escuela de Periodismo Multimedia en la sección de Tecnología; allí fue también periodista de la sección Política y colaborador del equipo de redes sociales.

Ha entrevistado y perfilado a líderes empresariales de relevancia mundial, entre ellos Reed Hastings, cofundador de Netflix (NFLX); Satya Nadella, CEO de Microsoft (MSFT); Pat Gelsinger, exCEO de Intel (INTC); Jim Goodnight, cofundador y CEO de SAS Institute; Nate Blecharczyk, cofundador de Airbnb (ABNB); Cathie Wood, de ARK Invest; David Vélez, fundador y CEO de Nubank (NU), Marcos Galperín, fundador y CEO de Mercado Libre (MELI) y Ryan Mclnerney, CEO de Visa (V).

Su trabajo ha sido reconocido con el Premio Iberoamericano de Periodismo Económico en Madrid (2021), el Citi Journalistic Excellence Award en Nueva York (2020), el Premio Nacional de Periodismo Económico Anif (2018), el Premio Nacional de Periodismo Camacol (2023), el Premio Nacional de Periodismo Fasecolda (2021 y 2023) y el Premio de Periodismo Ernesto McCausland (2017).

Biografía

José Caparroso es Barranquillero, comunicador social y periodista de la Universidad del Norte y especialista en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo de la Universidad de los Andes.

Empezó su carrera a temprana edad, ya que desde los diez años participaba en programas de radio y televisión en su ciudad natal, como parte de “Voz Infantil” y “Hola Juventud” en la emisora La Voz de la Costa y de transmisiones especiales del Canal Telecaribe.

Caparroso se convierte en el quinto director de Portafolio, después de Mauricio Rodríguez Múnera, Ricardo Ávila, Francisco Miranda y Jaime Pumarejo. Su nombramiento coincide con el aniversario 33 del diario, que circula desde el 13 de septiembre de 1993.