Colombiamoda estará en la Semana de la Moda de París

Medellín

Inexmoda y Colombiamoda anunciaron que estarán entre el primero y el 5 de octubre con cinco marcas colombianas, en París, participando en la Semana de la Moda de esa ciudad.

Luego de llevar su muestra comercial a Nueva York, Miami, Cali y Medellín durante este año, ahora corresponde llegar al continente europeo y por primera vez presentar propuestas “que ponen valor al sello de autor, el oficio, la identidad y el ADN creativo de la moda del país”, explicaron desde Inexmoda.

Paso en la internacionalización

Desde Inexmoda explicaron que la llegada de Colombiamoda a París hace parte del proceso de internacionalización de la feria, que ya ha recorrido diferentes ciudades de Estados Unidos y nuestro país.

Esta estrategia hace parte del circuito global de Colombiamoda.

Colombiamoda en un mercado exigente

Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, dijo que “Colombiamoda París abre una conversación de largo plazo para la moda colombiana en Europa. Es un mercado exigente, sofisticado y con una profunda tradición de moda, pero también es un espacio donde nuestra identidad, nuestro diseño de autor y el valor del oficio pueden encontrar nuevas oportunidades”.

Impacto económico

Según los registros que tiene Colombiamoda, el año 2025 nuestro país exportó US$533,42 millones en productos de moda, entre confecciones, accesorios, calzado, artículos de cuero y pieles.

Cerca del 90 por ciento de estas ventas tuvo como destino Norteamérica, Suramérica y Centroamérica, incluido el Caribe, mientras Europa mantiene una participación menor.

Por ello, la importancia de este tipo de eventos en los que se puede mostrar la moda y creatividad de nuestro país, para mejorar esos niveles de penetración de mercado del sistema moda en el continente europeo.

Para Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, “más que buscar una presencia puntual, queremos construir relaciones que permitan a las marcas colombianas entender mejor este mercado, conectarse con sus compradores y desarrollar negocios sostenibles en el tiempo”.

La presencia busca abrir un espacio para nuevas relaciones comerciales y para que las marcas colombianas exploren mercados.

Dijo además el presidente de Inexmoda “que La Semana de la Moda de Colombia llegue a París es una señal de que la industria nacional está preparada para ampliar sus fronteras y competir desde aquello que nos hace únicos”.

Espacios en París

Uno de los principales espacios será Colombiamoda Selection; estará ubicado en 12 Rue de Presbourg, 75116 París, como un espacio de encuentro y presentación de las marcas ante compradores y actores de la industria.

Allí habrá un acceso exclusivo para invitados y profesionales del sector.

La agenda también contempla el Networking Cocktail by Colombiamoda, un encuentro que reunirá a compradores, medios, líderes de opinión, personalidades y otros actores estratégicos de la industria europea para fortalecer los vínculos entre Colombia y el ecosistema internacional de la moda.

Para Manuela Gómez, jefe de Internacionalización de Inexmoda, “París nos permite llevar cinco propuestas muy diferentes y mostrar la diversidad que existe dentro de la moda colombiana”.

Para Inexmoda, “la llegada a París pone nuevamente en el escenario internacional una industria que ha encontrado en su identidad una de sus principales fortalezas. Desde Nueva York y Miami hasta Cali, Medellín y ahora la capital francesa, Colombiamoda continúa ampliando las fronteras de la moda colombiana y llevando a nuevos mercados una propuesta basada en diseño, oficio, creatividad y autenticidad”.