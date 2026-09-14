Cuatro temblores de magnitud superior a 4.0 se registraron HOY 14 de septiembre en Chocó: epicentro

Durante la tarde de este lunes 14 de septiembre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó nuevos movimientos telúricos de magnitud considerable en el departamento de Chocó.

El primero, de magnitud 4.9, se registró sobre las 3:00 p. m. y su epicentro fue en Istmina, Chocó.

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De acuerdo con el reporte oficial del SGC, la magnitud de este movimiento telúrico fue de 4.9 y profundidad de 39 km. Los municipios cercanos al sismo son: Sipí (Chocó) a 17 km, Nóvita (Chocó) a 48 km, El Dovio (Valle del Cauca) a 58 km.

Cuatro sismos registrados de magnitud superior a 4.0

Dos minutos después, sobre las 3:04 p. m., ocurrió otro sismo de magnitud 4.1 y una profundidad de 41 km. Cuatro minutos más tarde, se reportó un tercero, con una magnitud de 4,4, a 16 km de Istmina. Las profundidades de estos sismos oscilaron entre 39 y 41 kilómetros.

Sobre las 4:13 p. m. de este lunes, la entidad reportó un cuarto temblor de magnitud 4.9 y profundidad superficial (menor a 70 km).

En los primeros reportes, el movimiento telúrico se sintió fuerte en Pereira, Quindío, Cali y Buenaventura.

Un temblor o sismo es la liberación súbita de grandes cantidades de energía, que se mueve en ondas que se desplazan por el interior de la tierra y, al llegar a la superficie, son percibidas por las personas y estructuras, ocasionando diferentes niveles de daños y pérdidas en la zona donde ocurra.

Tal como ha reiterado el SGC, Colombia es un país sísmicamente muy activo, ya que hay diferentes placas tectónicas que están en contacto, lo que genera sismos en la mayor parte del territorio, principalmente en las costas del océano Pacífico, en la región Caribe y alrededor de las cordilleras.

La mayoría de este movimiento ni siquiera son perceptibles para las personas; solo los detectan los sismógrafos. Lo anterior se debe a que los terremotos con hipocentros más profundos están más alejados de la superficie terrestre; entonces, hay una distancia más grande para llegar a la superficie y las ondas van a perder más energía.

Temblores en Chocó HOY 14 de septiembre

4:13 p. m. Temblor en Istmina - Chocó de 4.9

3:08 p. m. Temblor en Istmina - Chocó de 4.4

3:04 p. m. Temblor en Istmina - Chocó de 4.1

3:02 p. m. Temblor en Istmina - Chocó de 4.9

¿Los sismos se relacionan?

Los sismos no se relacionan el uno con el otro. La corteza de la Tierra está en continuo movimiento y se acumula energía por el movimiento de las placas tectónicas.

En el único caso que los sismos pueden estar relacionados, es dependiendo de la ubicación geográfica y la actividad sísmica de la zona. Por ejemplo, cuando un sismo es seguido por réplicas. Estas réplicas pueden continuar durante días, semanas o incluso meses después del evento principal.

También se puede presentar la activación de fallas cercanas. Si un sismo es lo suficientemente grande, puede desencadenar otros sismos, especialmente si las fallas están interconectadas.

Pero, no todos los sismos están relacionados entre sí, y los sismos pueden ser causados por diferentes procesos geológicos en diferentes ubicaciones geográficas.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Colombia está ubicada en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico o Anillo de Fuego del Pacífico, una zona en la que la interacción entre las placas tectónicas de Nazca, Cocos, Sudamérica y Caribe hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio nacional.

Según el SGC, Colombia es un país sísmicamente activo, esto quiere decir que, debido a su configuración geológica y tectónica, existen muchas placas que se encuentran en contacto en gran parte del territorio nacional.

En ese sentido, señaló que esta actividad se presenta especialmente en las costas del océano Pacífico, en la región Caribe y en torno a las tres cordilleras, donde se encuentra ubicada la Mesa de los Santos.

Departamentos con mayor amenaza sísmica:

Chocó.

Antioquia.

Valle del Cauca.

Cauca.

Nariño.

Huila.

Tolima.

Meta.

Risaralda.

Quindío.

Norte de Santander.

Santander.

Arauca.

Boyacá.

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