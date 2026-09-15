El Ejército neutralizó más de 130 kilogramos de dispositivos explosivos en Briceño, Antioquia

Medellín

El Ejército Nacional anunció la neutralización de material explosivo de alto poder con el que las disidencias pretendían adelantar atentados terroristas en el municipio de Briceño, en el norte del departamento de Antioquia.

Inteligencia con apoyo canino

Gracias a las labores de inteligencia de esta institución y el apoyo del olfato de un canino llamado Megan, lograron detectar el lugar donde estaban instalados estos elementos.

Las tropas de la Séptima División del Ejército, en operaciones contra las disidencias de alias “Calarcá”, destruyeron de manera controlada estos explosivos de alto poder, que, según las labores de inteligencia, serían utilizados en atentados terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública.

Lugar del operativo

Estas operaciones se cumplieron en la vereda Palmichal, zona rural de Briceño, Antioquia, donde llegaron los uniformados de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 7.

Material encontrado

En este punto, fueron ubicados en un cilindro de 60 libras 2 dispositivos explosivos improvisados y 5 granadas de fabricación improvisada de 81 mm, adaptadas para ser empleadas en drones.

Las tropas, tras acordonar el área, procedieron a destruir de manera controlada estos elementos que contenían más de 130 kilogramos de explosivos, un material de alto poder destructivo.

De acuerdo a información preliminar, con estos elementos pretendían ejecutar varios atentados terroristas en contra de las comunidades de esta región del departamento.

Operaciones contra las disidencias

Desde el Ejército explicaron que desde hace poco más de un mes, tras el incremento de la ofensiva operacional, se ha logrado afectar las redes logísticas y criminales de las disidencias que tienen presencia en esta zona de Antioquia.

A estas estructuras se les ha obligado a retroceder, lo que mejora el control territorial institucional en pro de la seguridad y el bienestar de la población civil.

Refuerzo de la seguridad

El Ejército ha fortalecido en las más recientes semanas el dispositivo de seguridad con el envío de más tropas y el objetivo de continuar en la lucha contra los fenómenos de criminalidad.