Colombiamoda llegó por primera vez en su historia a Nueva York

Medellín

Quince marcas colombianas, que participan en Colombiamoda, llegaron a Nueva York para mostrar su creatividad, identidad y visión de negocio a través de sus propuestas.

Este hito en la estrategia de internacionalización de esta feria visita por primera vez la capital de la moda de los Estados Unidos, uno de los mercados más exigentes y relevantes de la industria en ese país de Norteamérica y del mundo.

Marcas llegaron a Manhattan

Los representantes de estas quince marcas y sus productos se instalaron en SoHo, que es un ícono del bajo Manhattan en Nueva York, lugar que es reconocido mundialmente por sus edificios, calles, boutiques de moda, galerías de arte y movida cultural.

Esta era una antigua zona industrial; hoy es un epicentro de arte, compras de lujo y tendencias.

Propuestas creativas

Las propuestas que llegaron a Nueva York conectan creatividad, identidad y visión de negocio, proyectando el talento en una de las vitrinas más representativas e influyentes del mundo.

Las marcas muestran su diversidad y evolución del sistema de moda en nuestro país, donde se demuestra un diseño contemporáneo, la sostenibilidad y las nuevas narrativas de valor.

El Canvas es el escenario de presentación

Esta colección que llegó a los Estados Unidos estará disponible durante esta temporada en la tienda The Canvas, con piezas destacadas a lo largo del periodo, “consolidando este espacio como una plataforma activa de visibilidad, conexión y oportunidades comerciales en el mercado internacional”, explicaron desde Inexmoda.

Durante el lanzamiento se dieron cita en Nueva York clientes, periodistas, creadores de contenido y líderes de opinión, quienes interactuaron con las marcas y reconocieron la propuesta de valor que hoy posiciona a Colombia en la conversación global de la moda.

No es solo una exhibición

Esta muestra comercial que llegó a Manhattan representa un movimiento estratégico que abre puertas a nuevos mercados y fortalece el alcance internacional del diseño colombiano.

La Colombia Selection se integra a uno de los conceptos que representa de la mejor manera la evolución del sistema moda colombiano en escenarios internacionales.

Las marcas que allí se exhiben muestran originalidad, diferenciación y visión estratégica, conectando su propuesta de valor con un mercado global altamente exigente.

Comienzo de una ruta internacional

La parada en Nueva York para mostrar esta colección de moda colombiana es el punto de partida de una ruta global que lidera Inexmoda y que continuará en Miami entre el 27 y el 29 de mayo, llevando la moda a nuevos territorios.

Colombiamoda 2026

La feria más destacada del sector de la moda en Latinoamérica se desarrollará entre el 28 y el 30 de julio del presente año, con un enfoque en sostenibilidad e identidad de esta zona del mundo.

El certamen, que tendrá lugar en Plaza Mayor de Medellín y diferentes escenarios de la ciudad, incluye las pasarelas, el Pabellón del Conocimiento, los espacios de negocios, actividades de ciudad con la activación de un circuito por Medellín.

Colombiatex en este año busca seguir mostrando la posición que se tiene en el mercado global con la integración de espacios académicos, comerciales y de fortalecimiento de la industria textil.