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14 sep 2026 Actualizado 19:57

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Medellín

Se fugaron 10 presos de la estación de policía de Caucasia; hay hasta $50 millones por la recaptura

Entre los fugados estaría alias ‘Mello’, uno de los cabecillas de la subestructura Yeison Leudo Chaverra del Clan del Golfo.

Cartel de los 10 detenidos fugados en Caucasia- foto cortesía

Cartel de los 10 detenidos fugados en Caucasia- foto cortesía

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Caucasia- Antioquia

En la madrugada de este lunes se reportó una fuga masiva de presos en la estación de policía del municipio de Caucasia. Aprovecharon que había pocos uniformados en la sede y, utilizando algunas seguetas, afectaron la cadena que reforzaba la reja y, utilizando la fuerza, la empujaron, logrando salir del lugar pese a que el custodio trató de impedirlo.

De inmediato se activó un plan candado para lograr la recaptura, además de la verificación de cámaras de seguridad. Para lograr la detención nuevamente de estas personas, la alcaldía de Caucasia y la policía están ofreciendo hasta 50 millones de pesos a quien entregue información que permita la ubicación de cada uno de ellos.

Entre los fugados estaría Arley Antonio Velázquez Suárez, alias ‘El Mello’ presunto cabecilla de la subestructura ‘Yeison Leudo Chaverra’ del Clan del Golfo. Esta persona fue capturada el pasado mes de agosto señalada de múltiples delitos como homicidios y extorsiones en zonas como corregimientos de Guarumo, Jardín de Tamaná y Puerto Bélgica.

Los otros son: Juan Carlos Cara Márquez, capturado por el delito de concierto para delinquir.

  • Julio José Peralta Peña, estaba detenido por fabricación, tráfico y porte de armas de municiones de uso restringido.
  • Alex José Alberto Boom, por el delito de homicidio agravado.
  • Juan Camilo Montoya García, por violencia intrafamiliar.
  • Leider Osorio Marimon, el delito es fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.
  • Abraham Díaz Sosa, por el delito de feminicidio.
  • Darío Luis Sierra Mendoza, el delito es hurto calificado.
  • Faider Antonio Bassa Deha, por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo.
  • Carlos Alberto Gómez Vega, por acto sexual abusivo con menos de 14 años.
Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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