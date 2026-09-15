Dos dragoneantes de la cárcel de Itagüí fueron suspendidos seis meses por la “parranda vallenata”

Itagüí - Antioquia

La Procuraduría General de la Nación informó que, mediante un fallo en primera instancia, suspendió e inhabilitó de sus cargos a dos dragoneantes del INPEC por supuesta omisión en sus funciones en la denominada “parranda vallenata” realizada por los voceros de las estructuras armadas de la mesa de diálogo de la paz urbana en la cárcel la Paz de Itagüí.

Según el ente de control político, la sanción es por seis a los funcionarios Juan Camilo Góez David y Nairo Vargas Rubio, quienes presuntamente “incumplieron el deber de hacer las anotaciones y los registros correspondientes al ingreso de la agrupación musical de un artista al establecimiento de máxima y mediana seguridad, el 8 de abril de 2026, en la minuta correspondiente”.

Ante la investigación, en primera instancia, la entidad calificó las faltas de los dragoneantes graves, cometidas a título de culpa grave. Agrega la procuraduría que la situación es de trascendencia pública, ya que esta actuación generó desconfianza de la población en esa entidad del Estado, como lo es INPEC.

La Procuraduría recalcó que aplicó las restricciones correspondientes a los investigados al confesar haber participado de la cuestionable conducta durante la etapa de instrucción, además de que el proceso contra los demás implicados avanza en la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia.