Lina Cuartas renunció a la Gobernación para evitar una inhabilidad de su esposo Alejandro Arbeláez

Medellín, Antioquia

Lina Cuartas renunció a la jefatura de la Oficina Privada de la Gobernación de Antioquia y su salida fue aceptada por el gobernador Andrés Julián Rendón. La decisión estuvo relacionada con las aspiraciones electorales de su esposo, Alejandro Arbeláez, quien buscaba competir por la Gobernación de Antioquia en las elecciones de octubre de 2027.

La renuncia se hizo efectiva este lunes 14 de septiembre y tuvo como propósito evitar que la permanencia de Cuartas en un cargo dentro de la administración departamental pudiera generar una inhabilidad para la aspiración de Arbeláez.

El exgerente de la Sociedad Hidroituango había renunciado recientemente a ese cargo y aparecía entre los nombres que buscaban participar en la contienda por la Gobernación. En ese escenario, la salida de Cuartas se produjo con más de un año de anticipación respecto de las elecciones de 2027.

La situación estaba relacionada con las restricciones previstas para los candidatos que tienen vínculos familiares con funcionarios que hayan ejercido autoridad en el departamento dentro del año anterior a la elección. Por eso, la renuncia de Cuartas buscó dejar transcurrir ese periodo y evitar que su cargo se convirtiera en un obstáculo jurídico para la eventual candidatura de su esposo.

Una funcionaria cercana a Andrés Julián Rendón

Cuartas había sido una de las funcionarias más cercanas al gobernador Andrés Julián Rendón durante su administración. Antes de asumir la Oficina Privada, se había desempeñado como secretaria de Asuntos Institucionales.

Además, a finales de 2025 había asumido temporalmente como gobernadora encargada durante una ausencia de Rendón. Desde la Oficina Privada tuvo participación en asuntos estratégicos de la administración y acompañó de cerca buena parte de la agenda del mandatario.

Su salida se sumó a otros movimientos que se habían registrado recientemente en el gabinete departamental. A comienzos de septiembre, Rendón había anunciado cambios en la Secretaría General y en la Secretaría de Desarrollo Económico.

La Secretaría General había quedado a cargo de Cristel Guisel Jaramillo Álvarez, mientras que Camilo Tamayo Calle había asumido la Secretaría de Desarrollo Económico. Los dos reemplazaron a Martha Patricia Correa y Manuel Naranjo, respectivamente.

Sin embargo, la salida de Cuartas tuvo una particularidad: además del cambio administrativo, estuvo directamente relacionada con el escenario electoral que comenzaba a configurarse en Antioquia.

Su esposo, Alejandro Arbeláez, quien había estado al frente de la Sociedad Hidroituango, había dejado ese cargo y avanzaba como uno de los posibles aspirantes a la Gobernación para el periodo 2028-2031.