Declararon insubsistente a Ricardo Valencia, director de DANE: Juan Manuel Alvarado asumirá el cargo

Tan solo tres semanas después de su designación, el Gobierno Nacional declaró insubsistente al director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, Ricardo Valencia.

Su salida se produce en medio de recientes controversias por la cancelación de una rueda de prensa del DANE.

Precisamente por esta razón, Presidencia confirmó que la decisión se produce luego de que el saliente director, afirmara en su primer rueda de prensa al frente de la entidad, sin que previamente se hubieran adelantado auditorías, que no había encontrado anomalías en los indicadores del DANE, correspondientes al mes de julio.

Adicionalmente, resaltan que el saliente director hizo caso omiso de la Directiva Presidencial 001 y desconoció las instrucciones impartidas para todos los funcionarios del Gobierno.

De acuerdo con fuentes consultadas por Caracol Radio, la Presidencia se comunicó con Ricardo Valencia, para informarle la decisión del presidente, Abelardo De La Espriella, de declararlo insubsistente en el cargo.

¿Quién es el nuevo director?

A través de un comunicado, el Gobierno confirmó la designación de Juan Manuel Alvarado como nuevo director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

Alvarado es un economista, y cuenta con una amplia trayectoria profesional y acorde a su nueva designación.

Dentro de sus primeras responsables será trabajar en una revisión rigurosa de la información recibida, comunicar los resultados al país y avanzar en la modernización de una de las instituciones claves para la toma de decisiones del Estado.

Este es el comunicado oficial de Presidencia: