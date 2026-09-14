Dudas sobre la operación que terminó con la muerte de ‘Bendito Menor’ y otras tres personas

Este es el perfil de alias ‘Bendito Menor’, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras. Foto de redes sociales

Nain Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, era un delincuente sobre el cual pesaban órdenes de captura por homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir. No era ningún angelito.

También tenía una circular roja expedida por Interpol que ordenaba su aprehensión internacional.

A los 26 años, había ascendido todos los peldaños de la carrera delincuencial en la banda de ‘Los Pachenca’, desde sicario hasta jefe del frente Javier Cáceres de las llamadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, como pomposamente se denomina esa agrupación criminal.

No hay dudas de la peligrosidad de alias ‘Bendito Menor’. De lo que sí hay dudas persistentes en Riohacha es sobre las circunstancias de la operación Centinela de la Patria que terminó con la muerte suya, de su compañera sentimental Rosangélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’ y de dos presuntos escoltas llamados Orlando Paternina, alias ‘El Tío’, y Keiner Moscote, alias ‘Casi Loco’.

Según la versión oficial, las cuatro personas opusieron resistencia armada al grupo ‘Los Lobos’, integrado por 16 comandos de operaciones especiales de la Policía Nacional y por esa razón fueron abatidos en el enfrentamiento.

Sin embargo, algunos vecinos en el barrio Los Olivos, de la capital guajira, sostienen otra cosa:

Dicen que no oyeron un tiroteo. Se enteraron de la operación cuando ya había pasado por la presencia de los uniformados en el vecindario La puerta de la casa en la que estaban las personas abatidas no fue violentada. No hay rastros de uso de fuerza en la única entrada de la vivienda. Los vecinos aseguran que uno de los abatidos, Orlando Javier Paternina Ricardo, era el residente permanente de esta casa junto con su familia y que trabajaba como instructor de una academia de conducción. No descartan que estuviera ligado a la organización y que estuviera ocultando a alias ‘Bendito Menor’ pero sí que fuera escolta porque trabajaba todos los días en la escuela de manejo. Los muertos eran cuatro, pero la Policía solo mostró tres pistolas incautadas en la operación. Es decir, por lo menos uno de ellos estaba desarmado. Las cámaras de vigilancia instaladas alrededor de la casa fueron arrancadas por la Policía. Si las autoridades querían tener un registro de los visitantes habría bastado con llevarse el disco de memoria, pero optaron por quitar los dispositivos.

Dos periodistas de investigación independientes. Ramón Campos y César Molinares, director del portal 360 Grados, estuvieron en Riohacha investigando acerca de la Operación.

La obligación constitucional y legal de la Fuerza Pública consiste en capturar a los delincuentes y llevarlos ante los jueces, no matarlos.

El Código Nacional de Policía establece que se debe “evitar al máximo el uso de la fuerza y, de no ser esto posible, limitarla al mínimo necesario”.

El Derecho Internacional Humanitario dice que la fuerza letal del Estados debe ejercerse únicamente de acuerdo con tres principios:

Necesidad: Cuando es estrictamente indispensable y se debe agotar primero los medios menos lesivos. Proporcionalidad: El nivel de fuerza usado debe corresponder a la amenaza real e inminente que representa la persona en ese momento, no a su peligrosidad anterior. Legalidad: Debe cumplirse con todas las normas vigentes.

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