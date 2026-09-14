Salamanca defendió la autonomía universitaria ante anuncio de ingreso de la Policía por disturbios

Boyacá

El congresista de Boyacá, Jaime Raúl Salamanca quien inició su actividad política como líder de la Universidad Pedagógica y Tecnológica y Tecnológica de Colombia, la más importante de Boyacá criticó el anuncio del presidente, Abelardo de la Espriella de que no permitirá que las Universidades públicas sigan siendo “santuarios de la violencia” y ordenará la creación de un protocolo de actuación para que la fuerza Pública intervenga cuando haya manifestaciones violentas. La policía podrá ingresar a las universidades en casos de vandalismo o terrorismo.

El Representante y expresidente de la Cámara de Representantes, dijo que, “la autonomía universitaria se defiende. Provocar a los jóvenes no es de un buen líder. Diálogo y educación de calidad. Eso es lo que se necesita en este país con la juventud universitaria”.

Y termina diciendo que, “estaremos atentos”.

Recordemos que de ese liderazgo en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia salieron el hoy gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, su hermano John Amaya, senador de la Alianza Verde y Jaime Raúl Salamanca, Representante a la Cámara.