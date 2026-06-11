Más de 70 mil asistentes espera Colombiamoda 2026 entre el 25 y 31 de julio

Medellín

Con el desfile Oh My Hear de la diseñadora Manuela Álvarez, se dará apertura a la semana de la moda en Medellín y el arranque de Colombiamoda 2026, que este año se celebrará entre el 25 y el 31 de julio.

Este certamen, que ya tuvo presencia este año en ferias internacionales de Nueva York y Miami, busca durante una semana fortalecer la integración entre moda, belleza y estilo de vida, gracias a la agenda que se desarrollará con diferentes eventos y locaciones de la ciudad de Medellín.

Versión 37 de Colombiamoda

Bajo el concepto de la singularidad como el nuevo lujo, esta versión de Colombiamoda reunirá a más de 70.000 asistentes de 50 países, así como a 17.000 compradores especializados, de los cuales 4.000 serán internacionales.

Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, explicó que “la moda global está viviendo un momento en el que la autenticidad se ha convertido en una nueva forma de entender el valor y el lujo. Por eso, para nosotros tiene un significado muy especial que Manuela Álvarez esté al frente del desfile inaugural de Colombiamoda 2026. Desde Inexmoda sentimos un enorme orgullo al ver cómo diseñadores que han crecido junto al Sistema Moda colombiano continúan elevando el talento nacional ante el mundo. Ver a Manuela en la Semana de la Moda de Colombia para asumir uno de sus momentos más emblemáticos, como lo es el desfile inaugural, es una muestra del poder que tienen las historias construidas desde la identidad y una enorme inspiración para las nuevas generaciones creativas”.

Desfile inaugural

La diseñadora Manuela Álvarez presentará la colección Oh My Heart, “inspirada en la canción homónima de R.E.M. y concebida como una experiencia sensorial alrededor de la vulnerabilidad, el quiebre y la expansión emocional”, explicaron desde Inexmoda.

La puesta en escena de ese desfile se desarrollará en cuatro actos cromáticos: negro, rojo, azul Klein y blanco, y estará acompañada por una composición original interpretada en vivo por la Orquesta Filarmónica de Medellín y la Orquesta Sinfónica de Medellín.

Por su parte, la diseñadora explicó que “ser la pasarela inaugural de Colombiamoda representa para mí un profundo honor y, al mismo tiempo, la materialización de más de una década de trabajo construyendo una visión distinta de la moda. Una visión que entiende el diseño como una herramienta de expresión cultural, innovación, sostenibilidad y transformación”.

Esta colección integra cerca de diez técnicas artesanales desarrolladas junto a comunidades de diferentes regiones del país, una aproximación que ha definido el trabajo de la diseñadora desde sus inicios.

La diseñadora Manuela Álvarez también dijo que “Oh My Heart” celebra ese recorrido. Una colección que une artesanía, ciencia, emoción y contemporaneidad para seguir imaginando nuevas formas de crear valor desde Colombia hacia el mundo. Para mí, representa también una afirmación de que el nuevo lujo latinoamericano puede ser profundamente humano, culturalmente relevante y emocionalmente significativo”.

Países invitados

Las conexiones comerciales se reforzarán con Ecuador; Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica y México que estarán entre los países con mayor representación de compradores internacionales, mientras que Emiratos Árabes Unidos, Francia, Puerto Rico, Chile y Reino Unido figuran entre los mercados en los que se abren nuevas oportunidades de negocio para la propuesta de valor colombiana y latinoamericana.

Las marcas expositoras llegarán de diferentes rincones de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y España.

Programación comenzará el sábado 25 de julio

Desde Inexmoda explicaron que “con el concepto de Opening Weekend, la programación comenzará el sábado 25 de julio con el Colombiamoda Opening Show y continuará el domingo 26 con el Colombiamoda Wellness Warm Up, antes de dar paso al Opening Runway el lunes 27. La muestra comercial se desarrollará entre el 28 y el 30 de julio y la feria culminará el viernes 31 con el Closing Show/Party”.