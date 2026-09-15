Coordinadora anunció envíos aéreos para complementar su servicio terrestre al interior de Colombia

Medellín

La empresa antioqueña Coordinadora, que es referente en el transporte de paquetes y funciona como operador logístico en el país, anunció que arrancó a aplicar una prueba piloto para el envío de paquetes vía aérea al interior de nuestro país, para disminuir los tiempos de entrega.

Esta empresa, que se fundó hace 59 años en la capital antioqueña y es considerada la pionera del modelo de paqueteo puerta a puerta en el país, indicó que acelerará su operación de envíos aéreos para responder a la demanda de entregas exprés en el país.

Ciudades de la prueba piloto

La prueba piloto que se está aplicando actualmente conecta ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, y proyecta seguir ampliando su red aérea hacia nuevos destinos.

El objetivo es poder mover paquetes con mayor rapidez y para ello se creó una nueva unidad de negocio que busca atender especialmente las necesidades del mercado de envíos exprés.

Del envío terrestre al aéreo

Esta compañía, que históricamente ha tenido el transporte terrestre como uno de sus principales pilares, ahora incorporará la operación aérea como una alternativa complementaria para aquellos envíos que requieren mayor urgencia de entrega.

Esta operación aérea comenzó bajo un esquema piloto y, de acuerdo con la compañía, ha venido escalando favorablemente, lo que ha permitido avanzar en el desarrollo de nuevas rutas y ampliar progresivamente la red de puntos habilitados.

La operación deberá extenderse en las próximas semanas hacia nuevos destinos como Barranquilla y Cartagena.

El fuerte será siempre el envío terrestre

Nicolás Obando, presidente de Coordinadora, se refirió a esta nueva modalidad de paqueteo puerta a puerta para la empresa e indicó que “es un producto que atiende una necesidad de mercado de los envíos exprés, muy pensado desde la integralidad del portafolio de Coordinadora. Tradicionalmente, veníamos operando rutas terrestres; ese siempre ha sido nuestro fuerte. Comenzamos en un ambiente muy controlado, en un ambiente piloto, y el proyecto ha venido escalando muy bien”.

Propuesta alrededor del tiempo

Para esta entidad, “la propuesta de Coordinadora parte de una premisa sencilla: hay envíos que no pueden esperar. Por eso, Aéreo Plus cuenta con puntos de recepción específicos y horarios de corte definidos para que los paquetes puedan ser recibidos, trasladados al aeropuerto y despachados en la misma jornada, de acuerdo con las condiciones de cada ruta”.

Desde esta empresa explicaron que los puntos que están habilitados para este servicio están en su página web, inicialmente en estas tres ciudades capitales.

El presidente de la empresa, Nicolás Obando, agregó que “movemos paquetes, movemos carga y estamos apostándole fuertemente para seguir desarrollando esta unidad de negocio que atiende una necesidad que hay en el mercado y tiene muchísimo potencial”.

Aéreo Plus

Este anuncio busca atender a empresas, emprendedores y consumidores que necesitan enviar paquetes y carga entre ciudades y requieren una alternativa aérea dentro de la red logística para entregas de manera rápida.

Comercio electrónico

Debido al crecimiento del comercio electrónico y la necesidad de responder rápidamente a los usuarios del servicio de paquetería puerta a puerta, requieren de esa disponibilidad oportuna de los productos y las entregas, lo cual acude a este tipo de soluciones logísticas más flexibles.