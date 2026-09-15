Evacúan 70 viviendas en Manrique por alto riesgo de desbordamiento de quebrada en Medellín

Medellín

De acuerdo con la Administración Distrital, 73 viviendas fueron identificadas en riesgo y sus familias ya fueron caracterizadas, mientras que 70 de estos hogares han salido de manera preventiva de sus casas para reducir la posibilidad de que sus vidas estén en peligro.

La Alcaldía señaló que desde el inicio del proceso equipos de diferentes dependencias permanecen en el sector para atender a las familias, identificar sus necesidades y brindarles acompañamiento durante la evacuación.

“Entre las alternativas dispuestas para los hogares afectados se encuentran el Subsidio Distrital de Arrendamiento Temporal, alojamiento y alimentación, además del traslado de enseres y el servicio de bodegaje, según las condiciones particulares de cada familia”, indicó el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa.

El operativo también contempla la atención de otros integrantes de los hogares. Las autoridades anunciaron acompañamiento en materia de salud, educación y protección de niños, niñas y adolescentes, así como atención para las mascotas que debieron ser trasladadas junto con sus familias.

Atención a las familias evacuadas

Según la Alcaldía, cerca de 300 funcionarios y profesionales de distintas dependencias participan en las labores de acompañamiento, atención y seguimiento que se desarrollan en el territorio.

La evacuación tiene carácter preventivo y humanitario, y busca que las familias que habitan en las viviendas identificadas como de riesgo permanezcan en lugares seguros mientras avanzan las acciones de atención y seguimiento por parte del Distrito.