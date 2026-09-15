Universidad Pontificia Bolivariana cumple este martes 90 años de fundación

Medellín, Antioquia

La Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) cumple este martes 90 años desde su fundación en Medellín, una trayectoria que comenzó el 15 de septiembre de 1936 con la creación de la entonces Universidad Católica Bolivariana y que con el paso de las décadas la convirtió en una de las instituciones de educación superior más reconocidas de Antioquia.

La institución nació por iniciativa de la Iglesia católica en Medellín. Su primer rector fue monseñor Manuel José Sierra y sus actividades académicas comenzaron con la Facultad de Derecho, en una época en la que un grupo de profesores y estudiantes decidió construir una nueva propuesta universitaria en la ciudad.

Al año siguiente, los estudiantes fundadores escogieron a Simón Bolívar como referente de la institución, una decisión que dio origen al espíritu bolivariano que ha acompañado a la universidad durante sus nueve décadas de historia.

De una facultad de Derecho a una universidad con presencia nacional

La UPB comenzó a ampliar rápidamente su oferta académica. En 1938 creó la Facultad de Química Industrial, considerada posteriormente como uno de los antecedentes de la formación en Ingeniería Química en Colombia.

Otro momento importante llegó en 1940, cuando comenzaron los trabajos para levantar la ciudad universitaria en el barrio Laureles, espacio que con los años se convertiría en uno de los lugares más representativos de la universidad en Medellín.

En 1945, la institución recibió de la Santa Sede el reconocimiento que le permitió adoptar oficialmente el nombre de Universidad Pontificia Bolivariana, denominación que mantiene actualmente.

Durante las décadas siguientes, la universidad amplió sus facultades, programas académicos y actividades de investigación, al tiempo que extendió su presencia a otras regiones del país.

Hoy la UPB cuenta con sedes en Medellín, Bucaramanga, Montería y Palmira, además de programas de formación virtual y una comunidad integrada por estudiantes, docentes, investigadores, egresados y trabajadores.

90 años de una institución ligada a Medellín

La celebración de los 90 años también representa una oportunidad para revisar el papel que la universidad ha tenido en la transformación de Medellín y Antioquia. Durante nueve décadas, sus aulas han formado profesionales en áreas como ingeniería, derecho, arquitectura, comunicación, ciencias sociales, salud, economía y otras disciplinas.

La institución también ha desarrollado proyectos de investigación, extensión y relacionamiento con empresas y organizaciones públicas y privadas, ampliando su participación en distintos sectores de la sociedad.

Para conmemorar las nueve décadas, la universidad desarrolló diferentes actividades académicas y culturales y puso en marcha iniciativas relacionadas con la recuperación de su memoria institucional.