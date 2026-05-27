Comienza este miércoles, 27 de mayo, la tercera edición de Colombiamoda Miami

Medellín

Inexmoda, instituto que se dedica al crecimiento y desarrollo de la industria de la moda en nuestro país, realiza desde hoy miércoles, 27 de mayo, y hasta el próximo viernes, 29 de mayo, la tercera edición de Colombiamoda Miami como parte del Swim Week Miami.

El objetivo, según los organizadores, es fortalecer la presencia de la feria en uno de los mercados más dinámicos y competitivos de la industria.

Agenda de Colombiamoda Miami

La pasarela inaugural de esta tarde estará a cargo de Renata Lozano, en la Casa Colombiamoda, evento que es acompañado por la Alcaldía de Cali.

La agenda también tiene programada la pasarela “Made in Medellín”, en alianza con la Alcaldía de la capital antioqueña, protagonizada por Entreaguas como una celebración del espíritu innovador y sofisticado de la ciudad.

Otra de las pasarelas es la denominada Colombiamoda Selection, con experiencias de estilismo, bienestar y charlas breves con invitados nacionales e internacionales.

Otros espacios

Además de pasarelas, la apertura de tiendas de manera temporal, experiencias de marca, relacionamiento estratégico, negocios y conexión del talento colombiano con compradores, medios, líderes de opinión y consumidores internacionales, se tendrán momentos especiales para las marcas participantes.

En este certamen se propondrá una conversación alrededor de la autenticidad, el diseño de autor y la identidad cultural como nuevos códigos del lujo contemporáneo.

Negocios

Este es un evento que conectará compradores con los profesionales de la industria, los nuevos mercados por medio de espacios comerciales y espacios de relacionamiento.

Adicionalmente, los diferentes espacios permitirán vivir de una manera diferente durante estos tres días, con cultura, activaciones de marca y una muestra de creatividad.

Bienestar como protagonista

Uno de los ejes centrales de este evento es el bienestar y para ello habrá diferentes experiencias con belleza, movimiento, autocuidado y su relación estrecha con el estar y sentirse bien.

Evolucionar para competir

Sebastián Díez, presidente de Inexmoda, explicó que “Colombiamoda Miami representa la visión de una industria que entiende que la internacionalización no se trata únicamente de participar en escenarios globales, sino de evolucionar para competir y consolidarse en ellos”.

Impacto económico

Debido a que Estados Unidos es el principal destino de la moda colombiana y concentra el mercado de vestuario por USD 345 mil millones, permite llegar con esta feria en un momento estratégico.

Desde Inexmoda explicaron que, en 2025, Colombia exportó USD 124 millones hacia ese mercado, evidenciando un enorme potencial de crecimiento para las marcas nacionales.

El trabajo se articula con ProColombia, para impulsar la visibilidad y conexión del Sistema Moda colombiano “con oportunidades en Estados Unidos, proyectando a Colombia, el País de la Belleza, a través del diseño, la creatividad y la identidad cultural”, indicaron desde Inexmoda.

Esta es la tercera versión de Colombiamoda Miami como una plataforma de internacionalización para el diseño colombiano, impulsando el talento latinoamericano a través de alianzas estratégicas entre industria, logística y ecosistema empresarial.

Concluyó Sebastián Díez, presidente de Inexmoda, que “la verdadera transformación del sistema moda colombiano se evidencia en esa evolución, al pasar de destacarse localmente a consolidarse globalmente como una industria creativa, sofisticada y competitiva”.