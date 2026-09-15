Fiscalía reformuló imputación contra Blessd: pasó de secuestro extorsivo a constreñimiento ilegal

Medellín

La Fiscalía General de la Nación reformuló la imputación de cargos contra el cantante de música urbana, Stiven Mesa, conocido como Blessd, y otras tres personas investigadas por hechos ocurridos en Medellín en 2022.

Durante una nueva audiencia, el ente acusador modificó la calificación jurídica del caso y dejó de imputar el delito de secuestro extorsivo para atribuir a los procesados una conducta de constreñimiento ilegal.

La reformulación se produce después de las anteriores audiencias, en las que fueron cuestionados los elementos con los que la Fiscalía pretendía sustentar que Andrés Felipe Sánchez Quintero, conocido artísticamente como ‘Yo me llamo Ozuna’, había sido privado de su libertad.

Según lo expuesto durante el proceso, la jueza consideró que los elementos presentados hasta ese momento no permitían inferir con suficiencia la existencia de una privación de la libertad, aspecto fundamental para configurar el delito de secuestro por lo que los procesados continuaron vinculados al proceso en libertad.

La modificación también representa una diferencia en las penas previstas para ambos delitos. De acuerdo con la información suministrada por la defensa, mientras el secuestro extorsivo contemplaba una pena mínima de 320 meses de prisión, el constreñimiento ilegal parte de una pena de 18 meses.

El proceso, sin embargo, continúa y serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar la responsabilidad de los cuatro investigados frente a los hechos denunciados.

¿De dónde surgió la investigación?

El caso se originó en la denuncia presentada por Andrés Felipe Sánchez, quien aseguró haber sido retenido contra su voluntad durante una reunión realizada en la disquera relacionada con Blessd. El imitador de Ozuna habría acudido al encuentro como representante de un artista imitador del cantante urbano.

De acuerdo con su versión, durante la reunión Santiago Jaramillo , conocido como Dímelo Jara y otros integrantes del equipo de Blessd le habrían exigido firmar un contrato para comprometerse a no realizar nuevas presentaciones en las que imitara al artista.

Sánchez también denunció que durante el encuentro le quitaron su teléfono celular y que fue agredido físicamente cuando intentó registrar lo que estaba ocurriendo.

Dentro de los elementos incorporados a la investigación aparece además Daniel Velásquez, integrante del equipo del artista y actualmente fallecido. Según el relato del denunciante, Velásquez lo habría intimidado con un arma de fuego y le habría advertido que podía ser asesinado si no firmaba los documentos que le estaban exigiendo.

Otro de los hechos mencionados en la denuncia corresponde a una llamada telefónica que Sánchez aseguró haber sostenido con Blessd durante la reunión. Según su relato, el cantante lo presionó para firmar los documentos que le exigieran las personas presentes.