Las teorías del operativo contra alias ‘Bendito Menor’ y la ‘Bebecita’

La muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en medio de un operativo militar, fue uno de los golpes que dio la Policía a los grupos criminales en Riohacha, La Guajira.

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Tras su abatimiento, el cuerpo de ‘Bendito Menor’ fue recibido con caravana y música en Riohacha, lo que generó todo tipo de reacciones de la comunidad y de las autoridades.

En 6AM W se analizó el operativo que llevó a la muerte del jefe de las autodefensas, donde se habla del preacuerdo con la Fiscalía que tenía Rosa Angélica Tarazona Tarazona, conocida como alias ‘La Bebecita’, pareja sentimental del cabecilla, por el delito de concierto para delinquir.

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Dicho preacuerdo fue aprobado por el juez penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y había programado para el 5 de octubre la audiencia en la que se iba a definir la sentencia condenatoria en contra de ‘Bebecita’.

La operación de la Policía se habría hecho horas después de la audiencia que tuvo ‘Bebecita’ para su preacuerdo. Además, se conoció que el operativo era un allanamiento con fines de captura, sin embargo, los agentes de la Dijín habrían sido atacados: versiones aseguran que con disparos y una granada de fragmentación.

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De otro lado, se menciona que las fuerzas de Estados Unidos ayudaron con la ubicación de alias ‘Bendito Menor’ y ‘Bebecita’.

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