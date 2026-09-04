Habría sido dado de baja alias ‘Bendito Menor’, cabecilla de las ACSN

Habría sido abatido Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’, uno de los principales objetivos de las autoridades en el Caribe y señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

El operativo conjunto del Ejército y la Policía se desarrolló en la noche de este jueves 3 de septiembre en Riohacha, La Guajira.

De acuerdo con la información, junto al ‘Bendito Menor’ también habría caído Rosa Angélica Tarazona, alias ‘Bebecita’.

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Se conoció que el presidente Abelardo de la Espriella se trasladó esta madrugada al Batallón Cartagena junto a la cúpula militar en esa capital para dar información oficial del operativo realizado.

El presidente escribió en la noche del jueves que en las próximas horas anunciaría “grandes noticias” relacionadas con golpe a estructuras criminales.

¿Quién era ‘Bendito Menor’?

‘Bendito Menor’ era considerado uno de los hombres de mayor importancia dentro de las ACSN. Según las investigaciones, ingresó a la estructura en 2019 como sicario de alias ‘Pinocho’ y posteriormente pasó a integrar el componente armado del frente ‘Javier Cáceres’.

Para 2021, las autoridades ya lo ubicaban ejerciendo control sobre sectores urbanos de La Guajira y, un año después, se habría convertido en hombre de confianza de ‘Pinocho’, con responsabilidades relacionadas con narcotráfico, extorsiones y control territorial en zonas de La Guajira, Magdalena y Cesar.

Su historial también estaba relacionado por las autoridades con homicidios, reclutamiento, narcotráfico y extorsión.

En 2025, Pérez Toncel hizo parte de los representantes de las ACSN dentro del proceso de acercamiento adelantado por el Gobierno de Gustavo Petro con esa organización. Sin embargo, posteriormente volvió a ser señalado por las autoridades por su presunta participación en diferentes hechos criminales.

Uno de los casos más graves fue la masacre de cinco personas en Maicao, en enero de 2026. Tras ese hecho, el Ministerio de Defensa lo señaló como principal sospechoso y elevó hasta 500 millones de pesos la recompensa por información que permitiera su captura.

Presencia en redes sociales

Alias ‘Bendito Menor’ también había ganado notoriedad en redes sociales junto con su pareja, alias ‘La Bebecita’, con quien, de acuerdo con los señalamientos conocidos, acostumbraba grabar videos en los que desafiaban públicamente a las autoridades y aseguraban que nadie podía capturarlos.

Uno de los casos más recientes ocurrió en julio pasado cuando Pérez Toncel apareció manejando una motocicleta dentro de una caravana en las calles de Riohacha.

En esa oportunidad lanzó un mensaje desafiante generando preocupación por la aparente capacidad del presunto jefe criminal para mantenerse activo pese a las operaciones en su contra.

Ahora, ambos fueron abatidos en un operativo policial en Riohacha, poniendo fin a la búsqueda de uno de los hombres que las autoridades consideraban prioritarios dentro de la ofensiva contra las estructuras criminales con presencia en el Caribe.