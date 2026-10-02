El Ejército ubicó y destruyó un depósito de explosivos de las disidencias en Cajibío, Cauca. Ejército Nacional

33 explosivos improvisados de las disidencias fueron ubicados y destruidos en el Cauca por el Ejército Nacional. El hallazgo se registró en el corregimiento de Ortega, municipio de Cajibío, donde, según inteligencia militar, se iba a perpetrar un ataque terrorista.

Las cargas detonantes fueron ubicadas en el territorio en medio del despliegue de las tropas del Batallón de Infantería Liviana Número Siete de la Brigada 29.

El comandante de este batallón, teniente coronel Pablo Enrique Salinas, explicó que los artefactos estaban elaborados en plástico PVC y “tenían un peso aproximado de dos kilogramos cada uno”.

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Para el oficial, los elementos “pertenecían a la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc”.

Además, el oficial agregó que los elementos “estaban siendo preparados para realizar un ataque contra el caserío durante este fin de semana, lo que habría puesto en riesgo a la población civil”.

Con la destrucción del depósito y el retiro de las cargas de la zona, el Ejército recalcó que se frustró una acción terrorista del grupo armado contra la población civil y se le restó capacidad delincuencial.