Este es el perfil de ‘La Bebecita’, que murió junto a ‘Bendito Menor’ tras operativo de la Policía

Rosa Angélica Tarazona Tarazona, conocida como alias ‘La Bebecita’, murió junto a Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, durante el operativo de la Policía Nacional desarrollado en Riohacha, La Guajira. La mujer era señalada por las autoridades como una pieza clave de la estructura criminal que comandaba su pareja dentro de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como Los Pachenca. En el procedimiento también murieron otros dos integrantes de la organización.

‘La Bebecita’ era señalada de tener un papel que iba mucho más allá de su relación sentimental con ‘Bendito Menor’. Informes de inteligencia la ubicaban como encargada de administrar recursos y realizar pagos a integrantes armados y redes urbanas que operaban sobre la Troncal del Caribe y en La Guajira. Otras informaciones de las autoridades la relacionaban con labores de logística, movimientos financieros y seguridad dentro de la estructura.

Las autoridades también la señalaban de ordenar homicidios selectivos en municipios cercanos a la Sierra Nevada de Santa Marta. Por su posición dentro de la organización, llegó a ser descrita como una de las mujeres más temidas de esa región y como parte del círculo de confianza de ‘Bendito Menor’.

Tarazona ya había sido capturada en septiembre de 2025 durante una operación conjunta del Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía en Guachaca, zona rural de Santa Marta. Tras su captura, fue trasladada bajo fuertes medidas de seguridad y posteriormente recibió medida de detención domiciliaria. Para ese momento, las autoridades sostenían que cumplía funciones relacionadas con las finanzas, logística y seguridad de Los Pachenca.

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Pese a los procesos en su contra, ‘La Bebecita’ volvió a aparecer públicamente junto a ‘Bendito Menor’. La pareja convirtió las redes sociales en una vitrina de su vida, publicando imágenes y videos de viajes, fiestas, motocicletas, vehículos y otros momentos personales. En junio de este año aparecieron fotografías de ambos desde una casa finca cuya ubicación no fue establecida públicamente.

En julio, ‘La Bebecita’ apareció nuevamente junto al cabecilla durante la polémica caravana de motocicletas que recorrió las calles de Riohacha, mientras las autoridades mantenían la búsqueda de ‘Bendito Menor’. Las imágenes de ambos circularon ampliamente en redes sociales y volvieron a generar cuestionamientos sobre la capacidad que tenía la estructura para moverse en la capital de La Guajira.

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La exposición continuó hasta hace pocas semanas. En agosto, ‘Bendito Menor’ publicó un video en el que le pidió matrimonio a ‘La Bebecita’. Para entonces, ambos seguían apareciendo en redes en playas, motocicletas, vehículos, centros comerciales y establecimientos nocturnos mientras las autoridades desarrollaban operaciones para localizar al cabecilla.

Finalmente, este viernes 4 de septiembre, ‘La Bebecita’ murió junto a ‘Bendito Menor’ durante la operación de la Policía en Riohacha. Otros dos hombres que se encontraban con ellos también murieron durante el procedimiento.

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