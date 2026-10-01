Con apoyo de inteligencia de la Policía de Colombia incautan 3,6 toneladas de cocaína en Ecuador

Información de inteligencia y de investigación criminal de la Policía Nacional de Colombia permitió orientar un operativo en Ecuador que terminó con la incautación de 3.679 kilos de clorhidrato de cocaína, ocultos en dos lanchas tipo Go-Fast.

El resultado se produjo en la provincia del Guayas, mediante un trabajo de cooperación internacional entre la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, la DEA y la Unidad Nacional de Investigación Antidrogas de Ecuador (UIAN-SIU).

De acuerdo con las autoridades, el intercambio de información permitió desplegar de manera coordinada las capacidades operativas en territorio ecuatoriano. La droga fue localizada en el interior de las dos lanchas, ubicadas en un centro de acopio conocido como camaronera.

Las investigaciones establecieron una presunta articulación entre estructuras criminales de Colombia y Ecuador, particularmente con la organización conocida como Los Choneros, para facilitar actividades logísticas relacionadas con el tránsito y posterior envío de la cocaína hacia mercados internacionales.

Según la información oficial, el cargamento sería procedente de zonas de producción de Tumaco, Nariño, y tendría como destino final Estados Unidos, utilizando rutas marítimas internacionales.

La Policía Nacional señaló que la incautación representa una afectación a las finanzas criminales superior a 123 millones de dólares y evitó la comercialización de aproximadamente 9 millones de dosis de cocaína.

La operación hace parte de las acciones de cooperación internacional para identificar y afectar las redes transnacionales dedicadas al tráfico de drogas, a partir del intercambio de información de inteligencia y capacidades de investigación criminal.