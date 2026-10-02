Capturados tres integrantes del Clan del Golfo, entre ellos un cabecilla financiero

Tres presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en Quibdó, Juradó y Medellín, en una operación del Gaula Militar Chocó, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Entre los capturados está alias ‘Capi’, señalado por las autoridades de ser el cabecilla financiero y articulador de la Subestructura Leónidas de la Rosa Vásquez, con injerencia en la zona del Baudó, Chocó. También fueron detenidos alias ‘Chin’ y alias ‘RH’, señalados de integrar el componente criminal focalizado de la Subestructura Wilmar de Jesús Úsuga Castaño, con injerencia en el Pacífico.

Durante los procedimientos fueron incautados más de $336 millones en efectivo, una pistola, una escopeta traumática, un rifle de caza, cuatro teléfonos celulares y documentación relacionada con la nómina criminal de estas estructuras.

De acuerdo con el Ejército, las capturas fueron resultado de labores de inteligencia e investigación judicial que permitieron identificar y ubicar a los señalados integrantes del Clan del Golfo y establecer las funciones que presuntamente cumplían dentro de las dos subestructuras.

La operación representa, según las autoridades, una afectación a las capacidades financieras, de mando y coordinación del Clan del Golfo en el departamento del Chocó, en momentos en que la fuerza pública mantiene reforzado el despliegue operacional para enfrentar las acciones de los grupos armados que delinquen en la región.