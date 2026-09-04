Policía usó como operación de distracción versión de Autodefensas sobre asesinato de ‘Bendito Menor’

Este es el perfil de alias ‘Bendito Menor’, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras. Foto de redes sociales

Nuevos detalles se conocen de la operación que permitió ubicar a Jesús María Aguirre Pérez, alias ‘Bendito Menor’, uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), quien murió junto a otros tres integrantes de esa organización durante el procedimiento adelantado por las autoridades.

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Fuentes de inteligencia revelaron que uno de los movimientos determinantes para encontrarlo fue una operación de distracción con la que se habría puesto a circular información, según la cual las propias Autodefensas Conquistadoras habían “matado” a ‘Bendito Menor’.

La estrategia buscaba provocar una reacción del cabecilla, quien había extremado sus medidas de seguridad y había dejado de comunicarse por teléfono para evitar ser rastreado.

La información sobre su supuesta muerte pretendía que ‘Bendito Menor’ volviera a utilizar un teléfono para desmentir que había sido asesinado.

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Según las fuentes consultadas, esa comunicación pudo ser rastreada con apoyo de Estados Unidos, lo que permitió a los investigadores avanzar en la ubicación del hombre y estrechar el cerco sobre sus movimientos.

La inteligencia estableció finalmente que el cabecilla se encontraba en una vivienda en la que llevaba aproximadamente 24 horas y permanecía acompañado por tres personas de su estructura. Más de 30 uniformados de la Policía participaron en el procedimiento para llegar hasta el inmueble.

La operación fue manejada bajo estricta reserva. El Ejército no participó directamente en el ingreso a la vivienda, con el propósito de no generar movimientos que pudieran alertar a ‘Bendito Menor’. En paralelo, tropas adelantaron operaciones en la zona rural para cerrar el cerco y limitar posibles rutas de escape.

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Durante el procedimiento se produjo un enfrentamiento en el que murieron ‘Bendito Menor’ y los otros tres integrantes de la organización que se encontraban con él. Una vez terminó la operación, uno de los elementos utilizados para establecer inicialmente la identidad del cabecilla fue un tatuaje que tenía en uno de sus brazos, visible en las imágenes conocidas después del operativo.

‘Bendito Menor’ era señalado por las autoridades de tener bajo su mando cerca de 700 hombres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y de ejercer influencia criminal principalmente en Magdalena y La Guajira, incluidos corredores de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Troncal del Caribe.

Entre las personas que murieron durante la operación también estaba Rosa Angélica Tarazona Tarazona, alias ‘La Bebecita’, señalada en información de inteligencia de encargarse de pagos de la nómina de integrantes armados y urbanos de la organización en la Troncal del Caribe y La Guajira. Era pareja de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Naín’, integrante de esa estructura criminal.