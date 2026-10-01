Tras 11 atentados en tres días en Chocó, autoridades realizaron un consejo de seguridad

Tras los 11 atentados registrados en tres días en el departamento del Chocó, las autoridades realizaron un consejo de seguridad para analizar la situación y definir las medidas de respuesta frente a los ataques contra la fuerza pública.

Durante la reunión se hizo un balance de los daños ocasionados por los ataques, así como de las afectaciones en materia de salud, movilidad y sobre los uniformados que resultaron afectados durante los hechos registrados en diferentes municipios del departamento.

Uno de los principales puntos analizados fue la coordinación interinstitucional y el despliegue de capacidades de defensa técnica y táctica para responder a este tipo de acciones, particularmente frente al empleo de drones para lanzar explosivos contra unidades de la fuerza pública.

Las autoridades evaluaron las capacidades disponibles y las medidas necesarias para fortalecer la protección de los uniformados y de la población civil, además de mejorar la respuesta ante nuevos ataques.

El consejo de seguridad permitió establecer las acciones de coordinación entre las instituciones y revisar las capacidades que serán desplegadas en las zonas donde se han presentado los recientes ataques.