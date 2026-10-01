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01 oct 2026 Actualizado 23:43

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Orden Público

Tras 11 atentados en tres días en Chocó, autoridades realizaron un consejo de seguridad

Uno de los principales puntos analizados fue la coordinación interinstitucional y el despliegue de capacidades.

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Tras los 11 atentados registrados en tres días en el departamento del Chocó, las autoridades realizaron un consejo de seguridad para analizar la situación y definir las medidas de respuesta frente a los ataques contra la fuerza pública.

Durante la reunión se hizo un balance de los daños ocasionados por los ataques, así como de las afectaciones en materia de salud, movilidad y sobre los uniformados que resultaron afectados durante los hechos registrados en diferentes municipios del departamento.

Uno de los principales puntos analizados fue la coordinación interinstitucional y el despliegue de capacidades de defensa técnica y táctica para responder a este tipo de acciones, particularmente frente al empleo de drones para lanzar explosivos contra unidades de la fuerza pública.

Las autoridades evaluaron las capacidades disponibles y las medidas necesarias para fortalecer la protección de los uniformados y de la población civil, además de mejorar la respuesta ante nuevos ataques.

El consejo de seguridad permitió establecer las acciones de coordinación entre las instituciones y revisar las capacidades que serán desplegadas en las zonas donde se han presentado los recientes ataques.

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