Presidente confirma que fue abatido alias “Bendito Menor”

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó desde Rioahcha que fue abatido Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

El jefe de Estado se trasladó en la madrugada de este viernes a La Guajira junto a la cúpula militar y de Policía, desde donde anunció el resultado. Frente al mandatario permanecían los cuatro cuerpos de las personas que murieron durante el operativo.

De acuerdo con la información, la operación se desarrolló en el barrio Los Olivos, en inmediaciones del aeropuerto Almirante Padilla, en donde también murió Rosa Angélica Tarazona, alias ‘Bebecita’ y dos integrantes del circulo de seguridad del peligroso delincuente.

“La mano de hierro del Estado”

Durante su pronunciamiento, el presidente destacó el trabajo de la Policía Nacional y de un comando especial de la Dijín que participó en la operación.

“Gracias a una operación impecable realizada por nuestra Policía Nacional, por un comando especial de la Dijín, se dio de baja a uno de los más peligrosos delincuentes de nuestro país, alias Naín o Bendito Menor”, afirmó.

De La Espriella señaló al cabecilla de actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión y presión contra la población de La Guajira y otras zonas del Caribe colombiano.

“Hoy ha llegado el fin de las actividades criminales de este narcoterrorista que tenía azotada a La Guajira y al Caribe colombiano”, manifestó.

Presidente asegura que había sido declarado objetivo de alto valor

El mandatario reveló además que, desde su posesión, había dado la instrucción de priorizar la ubicación de alias ‘Naín’.

“Hace más de 20 días, desde mi posesión, di la instrucción clara, precisa y contundente de declarar a este miserable como objetivo de alto valor”, aseguró.

Según el presidente, la operación hace parte de una estrategia más amplia contra las estructuras dedicadas al narcotráfico, la extorsión y otras actividades criminales.

Advertencia a las organizaciones criminales

De La Espriella aprovechó su pronunciamiento para advertir a los grupos armados y organizaciones delincuenciales que continuarán las operaciones de la Fuerza Pública.

“Los que tienen que sentir pánico y terror son los delincuentes, porque aquellos que no se sometan terminarán de esta forma”, sostuvo.

El presidente también afirmó que respaldará a los integrantes de la Fuerza Pública y aseguró que su Gobierno mantendrá una ofensiva contra quienes, según dijo, pretendan someter a la población mediante el miedo y la violencia.

“Cuando el Estado se decide, los delincuentes siempre pierden”, concluyó el mandatario.