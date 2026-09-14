Desde La Picota operaba red que habría obtenido más de $4.900 millones con extorsiones

La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia una estructura criminal que habría obtenido más de $4.900 millones mediante extorsiones y estafas telefónicas realizadas desde el pabellón 6 de la cárcel La Picota, en Bogotá. La investigación estableció que la organización habría burlado los controles penitenciarios para acceder a teléfonos celulares, servicios de datos y aplicaciones financieras, desde donde contactaban a víctimas en distintas regiones del país.

Una de las modalidades consistía en crear perfiles falsos de mujeres en WhatsApp y ofrecer supuestos servicios sexuales. Posteriormente utilizaban fotografías tomadas de redes sociales, imágenes íntimas obtenidas durante las conversaciones o montajes para intimidar a las víctimas, hacer señalamientos relacionados con delitos sexuales y exigir transferencias de dinero a cambio de no divulgar el material. Cuando lograban un primer pago, aumentaban las amenazas para presionar nuevas consignaciones.

El dinero producto de las extorsiones era recibido en billeteras digitales y cuentas de terceros, desde donde se distribuía entre los integrantes de la estructura. Parte de los recursos era retirada en efectivo y otra parte habría sido utilizada para comprar inmuebles, vehículos y otros activos. Para seguir la ruta del dinero, los investigadores analizaron más de 631.000 operaciones financieras y documentaron 43 noticias criminales relacionadas con denuncias y reportes de víctimas.

Como presunto jefe del entramado fue señalado Fabián Viracachá Ballén, alias ‘El Don’ o ‘Pluma’, quien permanece privado de la libertad. Según la Fiscalía, aunque estaba en prisión, habría mantenido el control criminal y financiero de la organización y recibía parte de los recursos mediante consignaciones de bajo monto.

Viracachá Ballén está postulado ante la Jurisdicción Especial para la Paz como exintegrante de las extintas Farc y cumple una condena de 38 años de prisión por el crimen de un integrante de la Policía Nacional y otras conductas ilícitas. La investigación también señala que habría tenido injerencia en varios patios de La Picota, donde presuntamente eran reclutados y entrenados internos para realizar llamadas masivas a potenciales víctimas.

El seguimiento financiero permitió además detectar un esquema con el que habrían ocultado por lo menos $2.000 millones en menos de cuatro años. Parte de las ganancias ilícitas, según la Fiscalía, habría sido destinada a mantener el control dentro del establecimiento penitenciario y facilitar el ingreso y comercialización de bebidas alcohólicas, estupefacientes y otros elementos prohibidos.

La estructura estaría integrada, entre otros, por la esposa, el hijo y la hijastra de alias ‘El Don’, quienes presuntamente ayudaban a movilizar los recursos y adquirir bienes. Las autoridades identificaron seis inmuebles y cuatro vehículos ubicados en Bogotá, Soacha, Facatativá, Fusagasugá, Viotá y Restrepo, Meta, que habrían sido comprados con dinero proveniente de las actividades ilícitas.

En desarrollo de la investigación fueron capturados Bibiana Paola Montañez Rozo, Helim Yareyth Clavijo Montañez y Michael Stiven Viracachá Pérez. Los tres fueron presentados ante un juez de control de garantías, procesados por delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, amenazas, concierto para delinquir y suplantación de identidad, y recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.