Este es el perfil de alias ‘Bendito Menor’, cabecilla de las Autodefensas dado de baja en operativo

Este es el perfil de alias ‘Bendito Menor’, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras. Foto de redes sociales

Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’, era uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como Los Pachenca. El hombre murió durante un operativo de la Fuerza Pública desarrollado en Riohacha, La Guajira.

Con 26 años, ‘Bendito Menor’ había logrado escalar dentro de la organización hasta convertirse en máximo cabecilla del frente Javier Cáceres, estructura de las ACSN con influencia en La Guajira. Antes de alcanzar esa posición habría comenzado su trayectoria criminal como sicario y posteriormente asumió funciones de mayor responsabilidad dentro del grupo.

Las autoridades lo señalaban por homicidios, extorsiones, narcotráfico y control territorial, especialmente en zonas estratégicas del Caribe. Durante los últimos meses se había convertido, además, en uno de los integrantes más visibles de Los Pachenca por sus constantes apariciones y pronunciamientos a través de redes sociales.

En 2025 fue designado como máximo cabecilla del frente Javier Cáceres, con área de influencia en La Guajira y límites con Cesar y Magdalena. Inteligencia también lo vinculaba con el homicidio de cuatro personas ocurrido el 31 de agosto de ese año en el corregimiento de La Punta de los Remedios, en Dibulla, y con una acción armada contra la estación de Policía de Buritacá, Magdalena, el 16 de noviembre.

‘Bendito Menor’ tenía orden de captura vigente y era objeto de seguimiento por organismos de inteligencia. Su zona de influencia se extendía por sectores de la Troncal del Caribe, Riohacha, Dibulla y la Alta Guajira, además de Buritaca, Marquetalia y sectores de la Sierra Nevada.

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