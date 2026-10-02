Más de 11 millones de vehículos se movilizarán por las carreteras durante la semana de receso

Más de 11 millones 107 mil vehículos se movilizarán por las carreteras del país durante la semana de receso, de acuerdo con la proyección de la Policía Nacional, que anunció un dispositivo de más de 5.000 hombres y mujeres de la Dirección de Tránsito y Transporte para acompañar los desplazamientos y prevenir siniestros viales.

En Bogotá, la estimación es de cerca de 2 millones de vehículos durante estos días. Ante el alto flujo vehicular, la Policía hizo un llamado a los conductores para que planifiquen sus viajes, revisen las condiciones de sus vehículos y respeten las normas de tránsito.

Uno de los principales focos de las autoridades estará en el control de la velocidad. La Policía advirtió que conducir por encima de los límites establecidos reduce el tiempo de reacción ante cualquier situación y aumenta el riesgo de que se produzcan siniestros.

También habrá controles para prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol. Durante la semana de receso de 2025 fueron realizadas 13.801 pruebas de embriaguez, de las cuales 99 resultaron positivas. En ese sentido, el mensaje de las autoridades es que quien vaya a conducir no consuma alcohol y quien consuma alcohol no conduzca.

A esto se suman los controles frente al uso del celular mientras se conduce, los adelantamientos peligrosos y la fatiga y el sueño, comportamientos que pueden poner en riesgo tanto al conductor como a los demás actores viales.

La Policía recordó que durante la semana de receso del año pasado fue necesario aplicar la norma a cerca de 16.000 conductores, por diferentes infracciones de tránsito.

El dispositivo incluye el Plan Embriaguez, dirigido a prevenir y controlar la conducción bajo los efectos del alcohol, y el Plan Freno, mediante el cual se verifican las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos, especialmente el sistema de frenado.

También se reforzarán los controles en descensos y pendientes prolongadas, donde las autoridades recomiendan revisar previamente los frenos, utilizar correctamente los cambios y mantener una velocidad segura.

Para las familias que se desplazan durante la semana de receso, estará activo el Plan Familias Seguras, con especial atención a la protección de los niños. La Policía recordó que todos los ocupantes deben utilizar correctamente el cinturón de seguridad, incluso en trayectos cortos.

Los motociclistas también estarán dentro del dispositivo mediante el Plan Motociclista Seguro, con recomendaciones sobre el uso correcto del casco y de los elementos de protección, además del respeto por los límites de velocidad y las normas de tránsito.

En las vías también habrá acciones dirigidas a proteger a peatones y ciclistas. En el caso de los peatones, se promoverá el uso de pasos y lugares seguros para cruzar, mientras que a los conductores se les pedirá especial precaución al compartir la carretera con ciclistas y respetar las distancias de seguridad.

Frente a los adelantamientos, el Plan Adelantamiento Seguro estará dirigido a prevenir maniobras peligrosas y adelantamientos prohibidos. La recomendación es no realizar esta maniobra cuando las condiciones de la vía no sean seguras.

Otro de los puntos de atención será el transporte público y especial, mediante el Plan Transporte Seguro, con controles sobre las condiciones de seguridad de los vehículos encargados de movilizar pasajeros.