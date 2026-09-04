Director de la Policía reveló que ‘Bendito Menor’ tenía 140 hombres bajo su mando criminal

El director de la Policía Nacional, general Alejandro Barrera, entregó nuevos detalles del operativo llamado ‘Centinela de la Patria’, en el que murió Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Nahín’ o ‘Bendito Menor’, uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

“Tras un arduo proceso de inteligencia e investigación criminal se logró ubicar a este peligroso delincuente en la ciudad de Riohacha”, señaló Barrera. La operación fue adelantada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

“Alias ‘Nahín’ tenía cinco órdenes de captura por los delitos de homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado. Además, tenía una notificación roja por parte de Interpol”, reveló el director de la Policía. El cabecilla era uno de los principales objetivos de las autoridades por las acciones criminales atribuidas a su estructura en La Guajira, Magdalena y Cesar.

En el operativo también murieron otros tres integrantes de la organización. “También fueron neutralizados alias ‘La Bebecita’, quien era su compañera sentimental; alias ‘El Tío’, cabecilla logístico, y alias ‘Casi Loco’, responsable del componente financiero de esta estructura criminal”, explicó Barrera. ‘La Bebecita’ había sido identificada como Rosa Angélica Tarazona Tarazona, de 19 años.

El operativo que terminó con la muerte de ‘Bendito Menor’ estuvo precedida por una maniobra de distracción de inteligencia. Según la información conocida durante la jornada, se hizo circular una versión según la cual las propias Autodefensas Conquistadoras lo habían asesinado. El cabecilla había dejado de utilizar su teléfono y la estrategia buscaba provocar que se comunicara para desmentir su supuesta muerte. Esa comunicación permitió avanzar en su ubicación con apoyo de Estados Unidos.

“Con esta operación, la Fuerza Pública y la Policía Nacional afectan de manera contundente a esta estructura criminal”, afirmó el general Barrera. El oficial aseguró que el resultado busca dar tranquilidad a comerciantes, ganaderos y habitantes de La Guajira, Magdalena y Cesar que eran víctimas de las acciones de la organización.

El director de la Policía anunció que la ofensiva continuará contra las estructuras armadas y sus economías ilícitas. “La Policía Nacional y toda la Fuerza Pública mantendrán estas operaciones contra los grupos armados focalizados y contra los narcoterroristas, así como sus fuentes de financiación”, concluyó Barrera.