Comandante de FAC asegura que algunas operaciones con EE. UU. no requieren permiso del Congreso

Banderas de Estados Unidos y Colombia, imagen de referencia - Getty Images / 3dmitry

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Juan Martínez Ossa, explicó que algunos mecanismos de cooperación con otros países, incluidos los relacionados con entrenamiento, inteligencia y determinadas operaciones aéreas, pueden desarrollarse mediante acuerdos existentes sin requerir una aprobación del Congreso o del Senado.

“Las operaciones militares en Colombia están basadas en procesos de cartas de entendimiento entre países. Como comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, a través del Comando General de las Fuerzas Militares y el direccionamiento del Ministerio de Defensa Nacional, hay unos convenios ya establecidos que no tienen que ser validados por un Congreso o por un Senado”.

El general puso como ejemplo el intercambio de información de inteligencia y determinadas actividades de cooperación aérea.

“¿Por qué? Porque hay convenios de entrenamiento, de inteligencia. Por ejemplo, pasarnos una imagen satelital, esto no requiere ningún tipo de entrenamiento. El volar sobre Colombia, uno puede autorizar el desarrollo de operaciones aéreas en Colombia, con traslados, con entrenamiento y con otros tipos de misiones”.

Sobre los equipos estadounidenses que podrían llegar al país, Martínez Ossa aclaró que todavía se están construyendo los acuerdos y que los mecanismos que sí requieran aprobación deberán surtir ese trámite.

“Pero decir qué van a venir, todavía se están construyendo esos acuerdos. Los que sean de necesidad de aprobación, pues harán con la aprobación. Pero aquí esto no es la primera vez que se hace”.

El comandante recordó que Colombia ya ha desarrollado procesos de cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, inicialmente con aeronaves y tripulaciones estadounidenses, hasta alcanzar posteriormente una capacidad autónoma.

“Este proceso inició con aeronaves norteamericanas, con tripulantes norteamericanos, con personal nuestro a bordo, supervisando lo que hacen esas tripulaciones. Y finalmente, ¿qué se dio? Se formaron nuestros pilotos”.

“Después de que tuvimos la capacidad, esas aeronaves fueron donadas a Colombia y hoy en día desarrollamos operaciones autónomas”.

Frente a la eventual llegada de los drones y las misiones en las que serían empleados, el general señaló que todavía no hay una definición, pues dependerá de los acuerdos que se establezcan.

“¿Cuándo llega? No, esos no son temas que manejo yo como comandante de la Fuerza Aérea. Aquí hay unos temas que son de Estado, de Gobierno y Ministerio de Defensa Nacional”.

“¿De llegar esos equipos en qué operaciones serían utilizados? No, eso depende de los acuerdos”.

Sobre las capacidades de estos sistemas, explicó que su utilización dependerá de las necesidades de cada misión.

“¿Qué ventajas tienen esos drones? No, es que para cada misión hay un tipo de capacidad, entonces el arte militar hace la escogencia de cada equipo para lograr sacar adelante la misión que se tiene”.

Martínez Ossa concluyó que la cooperación internacional permite ampliar las capacidades disponibles para enfrentar las amenazas que afectan al país.

“Pero son necesarios. Son necesarios. O sea, el país solo tiene unas capacidades pero si nos unimos en todo el hemisferio vamos a sacar adelante las necesidades que tiene una población y sobre todo la comunidad en Colombia en general”.